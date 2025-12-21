ΗΠΑ: Αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα

  • Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ καταδιώκει ένα δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση εντός του Σαββατοκύριακου και την τρίτη συνολικά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
  • Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το τάνκερ υπόκειται σε κυρώσεις. Η επιχείρηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για «αποκλεισμό» σε όλα τα δεξαμενόπλοια με κυρώσεις που κινούνται στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.
  • Τα πρώτα δύο δεξαμενόπλοια που κατασχέθηκαν λειτουργούσαν στη μαύρη αγορά, ενώ χρηματιστής προειδοποίησε ότι οι κατασχέσεις εγείρουν γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.
Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ καταδιώκει ένα δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, ανέφεραν αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση εντός του Σαββατοκύριακου και την τρίτη συνολικά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι το τάνκερ υπόκειται σε κυρώσεις.

Οι πηγές του πρακτορείου, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν το πού ακριβώς γίνεται η επιχείρηση.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ είπε νωρίτερα ότι τα πρώτα δύο δεξαμενόπλοια που κατασχέθηκαν λειτουργούσαν στη μαύρη αγορά και παρείχαν πετρέλαιο σε χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. «Επομένως, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να ανησυχεί εδώ στις ΗΠΑ ότι οι τιμές θα ανέβουν λόγω των κατασχέσεων αυτών των πλοίων. Είναι μόνο δύο από αυτά και είναι πλοία της μαύρης αγοράς» είπε.

Ένας χρηματιστής ωστόσο είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κατασχέσεις εγείρουν γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών όταν ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, τη Δευτέρα. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να παραμείνει ελεγχόμενη η τιμή του πετρελαίου, πρόσθεσε.

