Μαριέτα Γκεοργκίεβα: Έγινε η πρώτη γυναίκα από τη Βουλγαρία που ολοκλήρωσε τη διαδρομή από την «τελευταία μοίρα» μέχρι τον Νότιο Πόλο

  Η εξερευνήτρια και ορειβάτισσα από την Βουλγαρία Μαριέτα Γκεοργκίεβα έφτασε στο νοτιότερο σημείο της Γης μετά από μια πεζοπορία με σκι 110 χιλιομέτρων. Είναι η πρώτη γυναίκα από την Βουλγαρία που κάλυψε την απόσταση από την αποκαλούμενη «τελευταία μοίρα» μέχρι τον γεωγραφικό Νότιο Πόλο.
  • Στις 14 Δεκεμβρίου, η Γκεοργκίεβα ολοκλήρωσε με επιτυχία το ταξίδι με σκι μήκους 110 χιλιομέτρων από την 89η μοίρα του νότιου γεωγραφικού πλάτους στον Νότιο Πόλο. Το εγχείρημα ήταν μέρος της εκπαιδευτικής αποστολής ενός ιδρύματος με έδρα τη Σόφια που ονομάζεται «Μικροί Εξερευνητές – Από το Έβερεστ στην Ανταρκτική».
  • Η Γκεοργκίεβα, η οποία είναι η τρίτη γυναίκα από την Βουλγαρία που ανέβηκε στο Έβερεστ, έχει ήδη κατακτήσει τις έξι από τις επτά υψηλότερες κορυφές του κόσμου και έχει φτάσει σε έναν από τους δύο γεωγραφικούς πόλους. Απέχει μόλις ένα βήμα μακριά από το να ενταχθεί στο κλαμπ των περίπου 100 ανθρώπων σε όλον τον κόσμο που έχουν ολοκληρώσει το Explorer Grand Slam.
Η εξερευνήτρια και ορειβάτισσα από την Βουλγαρία Μαριέτα Γκεοργκίεβα έφτασε στο νοτιότερο σημείο της Γης μετά από μια πεζοπορία με σκι 110 χιλιομέτρων, μετέδωσε το bTV την Τετάρτη. Είναι η πρώτη γυναίκα από την Βουλγαρία που κάλυψε την απόσταση από την αποκαλούμενη “τελευταία μοίρα” μέχρι τον γεωγραφικό Νότιο Πόλο.

Στις 14 Δεκεμβρίου, η Γκεοργκίεβα ολοκλήρωσε με επιτυχία το ταξίδι με σκι μήκους 110 χιλιομέτρων από την 89η μοίρα του νότιου γεωγραφικού πλάτους στον Νότιο Πόλο.

Το εγχείρημα ήταν μέρος της εκπαιδευτικής αποστολής ενός ιδρύματος με έδρα τη Σόφια που ονομάζεται «Μικροί Εξερευνητές – Από το Έβερεστ στην Ανταρκτική», που στοχεύει να εμπνεύσει παιδιά και νέους να ενδιαφερθούν για την επιστήμη, τη γεωγραφία και την εξερεύνηση ακραίων περιβαλλόντων.

Η Γκεοργκίεβα, η οποία είναι η τρίτη γυναίκα από την Βουλγαρία που ανέβηκε στο Έβερεστ, έχει ήδη κατακτήσει τις έξι από τις επτά υψηλότερες κορυφές του κόσμου και έχει φτάσει σε έναν από τους δύο γεωγραφικούς πόλους, σημείωσε το bTV. Έτσι απέχει μόλις ένα βήμα μακριά από το να ενταχθεί στο κλαμπ των περίπου 100 ανθρώπων σε όλον τον κόσμο που έχουν ολοκληρώσει το Explorer Grand Slam – σκαρφαλώνοντας τις επτά υψηλότερες κορυφές και φτάνοντας τόσο στον Βόρειο όσο και στον Νότιο Πόλο, προσθέτει το ρεπορτάζ.

