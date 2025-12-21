Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ από την UEFA για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός Στουρμ Γκρατς

Με συνολικό πρόστιμο 26.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός από την UEFA, για δύο παραβάσεις του πειθαρχικού κανονισμού στον αγώνα της 27ης Νοεμβρίου με την Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.

Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» απ’ την UEFA, με τον Παναθηναϊκό να τιμωρείται απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου, για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1, 27 Νοεμβρίου 2025

Παραβάσεις και κυρώσεις:

  • Παρεμπόδιση δημόσιων διόδων, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο: €13.000
  • Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού – Πρόστιμο: €13.500.

Για το ίδιο ματς υπήρξε τιμωρία και της Στουρμ Γκρατς για τη συμπεριφορά οπαδών, αλλά και των ανθρώπων της ομάδας με τις εξής ποινές:

Παραβάσεις και κυρώσεις:

  • Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού – Πρόστιμο: €4.750
  • Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού – Επίπληξη
  • Καθυστερημένη έναρξη αγώνα (κ. Γιούργκεν Σάουμελ, προπονητής), Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού – Επίπληξη

Προσθέτοντας τις 140.625 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 4 ματς των προκριματικών σε Champions League και Europa League και τα δύο παιχνίδια της League Phase του Europa League με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, το συνολικό ποσό που έχει πληρώσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2025/26 φτάνει τις 167.125 ευρώ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (σεζόν 2024/25) ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα –απ’ τις καλοκαιρινές προκριματικές σειρές μέχρι τα νοκ-άουτ στο Conference League- με καταβολή 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα, που έφτασαν στο τέλος της σεζόν τις 464.500 ευρώ.

