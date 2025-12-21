Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που έκανε επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει έλεγχο και παραλίγο να τραυματίσει αστυνομικό 

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΑ
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Στην αυτόφωρη σύλληψη πέντε ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

  • Ένα άτομο και συγκεκριμένα 27χρονο ημεδαπό για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ειδικότερα, ξημερώματα σήμερα (21-12-2025), ο προαναφερόμενος άντρας, οδηγώντας όχημα, εντοπίστηκε στον κόμβο της Λαχαναγοράς και προ επικείμενου αστυνομικού ελέγχου, έκανε ελιγμό και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με κίνδυνο να παρασύρει έναν εκ των αστυνομικών. Κατά την προσπάθειά του αυτή, απέρριψε στο έδαφος συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
  • Ένα άτομο για παραχάραξη νομισμάτων και άλλων υλικών μέσων πληρωμής. Πρόκειται για 22χρονο ημεδαπό, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που του έγινε στο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, είχε (82) χαρτονομίσματα των 10 ευρώ, που έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό και ήταν εμφανώς πλαστά.
  • Ένα άτομο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πρόκειται για 52χρονο ημεδαπό, ο οποίος, έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό με 46χρονη αλλοδαπή, τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Η παθούσα μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης όπου αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.
  • Ένα άτομο και συγκεκριμένα 68χρονη ημεδαπή για εκκρεμή απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία της επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 12 μηνών, για συκοφαντική δυσφήμιση.
  • Ένα άτομο για κλοπή, παράβαση των Νόμων περί όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και αλλοδαπών. Πρόκειται για 27χρονο αλλοδαπό, που στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος αφαίρεσε από πολυκατάστημα διάφορα εμπορεύματα. Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν σπρέι πιπεριού και αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Όσοι απατούν τους συντρόφους τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό» αποκαλύπτει ειδικός στις σχέσεις

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Λειψυδρία: Πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς προετοιμάζεται η ΕΥΔΑΠ για το επόμενο κρίσιμο διάστημα

Έρχεται ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας για τα ακίνητα: Τι είναι και από πού θα αντλούνται πληροφορίες – Πώς θα αλλάξει τις ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:24 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» – ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» τονίζει ο αγρο...
18:05 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Εγκαινιάστηκε ο αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου της Πέλλας – Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δύο ελληνιστικά αγάλματα

Δύο μαρμάρινα αγάλματα ελληνιστικών χρόνων, που ήρθαν στο φως πριν από μία δεκαετία στην Αγορά...
17:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινά τη Δευτέρα η επιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τι...
16:24 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

«Πλημμύρισε» με κόσμο η Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων – Ουρές στα καταστήματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος της Αθήνας, η Ερμού, πλημμύρισε και σήμερα με κόσμο, με τους κα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα