Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που έκανε επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει έλεγχο και παραλίγο να τραυματίσει αστυνομικό 

Στην αυτόφωρη σύλληψη πέντε ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

Ένα άτομο και συγκεκριμένα 27χρονο ημεδαπό για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ειδικότερα, ξημερώματα σήμερα (21-12-2025), ο προαναφερόμενος άντρας, οδηγώντας όχημα, εντοπίστηκε στον κόμβο της Λαχαναγοράς και προ επικείμενου αστυνομικού ελέγχου, έκανε ελιγμό και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με κίνδυνο να παρασύρει έναν εκ των αστυνομικών. Κατά την προσπάθειά του αυτή, απέρριψε στο έδαφος συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ένα άτομο για παραχάραξη νομισμάτων και άλλων υλικών μέσων πληρωμής. Πρόκειται για 22χρονο ημεδαπό, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που του έγινε στο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, είχε (82) χαρτονομίσματα των 10 ευρώ, που έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό και ήταν εμφανώς πλαστά.

Ένα άτομο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πρόκειται για 52χρονο ημεδαπό, ο οποίος, έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό με 46χρονη αλλοδαπή, τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Η παθούσα μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης όπου αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Ένα άτομο και συγκεκριμένα 68χρονη ημεδαπή για εκκρεμή απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία της επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 12 μηνών, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ένα άτομο για κλοπή, παράβαση των Νόμων περί όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και αλλοδαπών. Πρόκειται για 27χρονο αλλοδαπό, που στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος αφαίρεσε από πολυκατάστημα διάφορα εμπορεύματα. Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν σπρέι πιπεριού και αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.