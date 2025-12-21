Φάμελλος: Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

  • Ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, δόθηκε «για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων», όμως «δεν είναι για όλους», καθώς «οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε το ερώτημα: «Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;».
  • «Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης», προκειμένου «να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές».
Φάμελλος: Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

«Αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω. Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί…» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Όμως ακόμα κι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης. Οπότε το ερώτημα είναι απλό: Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες; Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης» προσθέτει στη δήλωσή του.

«Για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές. Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων. Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά» καταλήγει ο κ. Φάμελλος..

