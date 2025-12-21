Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κωνσταντίνος Ανεστίδης

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» τονίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 120.000 ευρώ

«Πληροφορήθηκα το μεσημέρι για αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ ότι ούτε δεσμευμένος είναι ο ΑΦΜ μου, ούτε δεσμευμένοι είναι οι λογαριασμοί μου. Μπήκα και έλεγξα. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό» ανέφερε αρχικά ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Κώστας Ανεστίδης

Και συνέχισε: «Δεν θα σιωπήσω. Θα μηνύσω και ότι λεφτά κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους. Θα είμαι εδώ. Δεν θα εξαφανιστώ. Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω ακόμα πιο δυνατό. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Τους πείραξαν οι κουβέντες που είπα και προσπαθούν να σπάσουν το συμπαγές μέτωπο των αγροτών με δόλιο τρόπο, με λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν θα τους περάσει.

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Λένε αρλούμπες. Είναι όλα δηλωμένα στην Εφορία. Κανονικότατα όλα» κατέληξε ο κ. Ανεστίδης.

