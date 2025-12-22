ΠΑΟΚ: Ζημιά στον «δικέφαλο του Βορρά» με τον Παβλένκα – Υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο – Εκτός για 1 με 1,5 μήνα

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, καθώς θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τις υπηρεσίες του Γίρι Παβλένκα, μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο 33χρονος Τσέχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, σε φάση με τον Σφιντέρσκι, και αμέσως αντικαταστάθηκε, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που, όπως εξηγούν οι γιατροί, χρειάζεται αποχή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Αν τελικά ισχύσει το πιο απαισιόδοξο σενάριο, τότε ο Παβλένκα θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα, γεγονός που σημαίνει πως θα χάσει σειρά κρίσιμων αγώνων για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί εις βάρος του Ατρομήτου στο Κύπελλο, τότε ο Τσέχος δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την επόμενη φάση, που περιλαμβάνει διπλή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στα μέσα Ιανουαρίου. Η απουσία του έμπειρου γκολκίπερ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε μια τόσο απαιτητική περίοδο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.