Γουατεμάλα: 12 νεκροί κοντά στην πρωτεύουσα – Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών κάνουν λόγο οι Αρχές

Τουλάχιστον δώδεκα σοροί εντοπίστηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες σε δασική περιοχή στα περίχωρα της Πόλης της Γουατεμάλας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για αιματηρό ξεκαθάρισμα μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, τα θύματα βρέθηκαν δίπλα σε δρόμο, σε σημείο που φέρεται να χρησιμοποιείται συχνά από συμμορίες για την εγκατάλειψη πτωμάτων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος των εθελοντών πυροσβεστών, ο Χανς Λέμους, την Παρασκευή εντοπίστηκαν δύο νεκροί, ενώ το Σάββατο βρέθηκαν άλλοι τρεις μαζί με ανθρώπινα λείψανα. Την Κυριακή, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό έξι ακόμη σορών και υπολειμμάτων, τυλιγμένων σε σεντόνια και κλεισμένων σε πλαστικές σακούλες.

Μετά από πολύωρες επιχειρήσεις, οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν τις έρευνες και μετέφεραν τις σορούς σε μεταλλικά φορεία, όπως φαίνεται και στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι τα εγκλήματα ενδέχεται να σχετίζονται με προσπάθειες «ανασυγκρότησης» συμμοριών, οι οποίες επιδιώκουν να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου είχαν εντοπιστεί εννέα πτώματα σε θαμνώδη περιοχή κάτω από γέφυρα στην κοινότητα Παλένσια, επίσης κοντά στην πρωτεύουσα.

Η Γουατεμάλα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εγκληματικής βίας, κυρίως από τις συμμορίες Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13), οι οποίες χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» τόσο από τις αρχές της χώρας όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2023 καταγράφηκαν 16,1 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους — ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδόν το 50% των βίαιων περιστατικών συνδέεται με τη δράση συμμοριών που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και σε εκβιασμούς επαγγελματιών και μεταφορέων.