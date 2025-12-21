Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς

Συνεχίζουν και τη νέα εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες. Τονίζουν ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, αλλά δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, οι σήραγγες των Τεμπών, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, θα κλείσουν στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο, θα διαρκέσει για πέντε ώρες. Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυβέρνηση ικανοποιεί ή βλέπει θετικά το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών, ωστόσο όπως διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όχι στο παράλογο». Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπει πως υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην κλιμακωθούν περαιτέρω τα μπλόκα, με το προσκλητήριο για συζήτηση επί του καθορισμένου πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών να εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες αφού κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στους Σοφάδες.

Στα Ιωάννινα, για δεύτερη μέρα οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων. Με συναδέλφους τους από τη Θεσπρωτία πήγαν στα διόδια, άνοιξαν τις μπάρες αφήνοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να ταξιδέψουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Όπως είπαν οι αγρότες και τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση στα ΙΧ αλλά όχι στα φορτηγά με εμπορεύματα από ξένες χώρες.

Οι αγρότες στα διόδια του Ωραιοκάστρου δεν σήκωσαν τις μπάρες, ωστόσο παρέμειναν εκεί και μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς.

Στον Προμαχώνα οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 21/12), χωρίς να κάνουν γνωστό πότε θα επιτραπεί η διεύλευση των φορτηγών. Να σημειωθεί ότι οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να είναι ο Προμαχώνας ανοιχτός.

Στα Μάλγαρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο η αστυνομία διαμηνύει στους αγρότες ότι κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης, καθώς θα υπάρχουν πεζοί στο οδόστρωμα. Επίσης θα υπάρχουν και παραπήγματα στα οποία θα συγκεντρωθούν για να κάνουν Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, σε συνεννόηση με την τροχαία άνοιξε ο δρόμος στο Κλειδί προς Θεσσαλονίκη για περίπου δύο ώρες καθώς είχε δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών

Στις Αφίδνες, αγρότες από διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, έφτασαν στις 5 το απόγευμα της Κυριακής και ανέβασαν τις μπάρες για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Στα διόδια της Τραγάνας στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. οι αγρότες αποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής έπειτα από δύο ώρες. Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 6 το απόγευμα και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

