Σύνοψη από το

  • Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Μαρόκο τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, καθώς επικράτησε με 2-0 των Κομόρων στο Ραμπάτ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από καταρρακτώδη βροχή.
  • Η πίεση του Μαρόκου αυξανόταν και η λύση ήρθε στο 55ο λεπτό, με τον Μπραχίμ Ντίας να ανοίγει το σκορ για τους Μαροκινούς.
  • Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 65’, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 74ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.
Enikos Newsroom

Μαρόκο – Κομόρες 2-0: Ιδανική πρεμιέρα στο Copa Africa με… αριστούργημα του Ελ Κααμπί – Δείτε Βίντεο

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Μαρόκο τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, καθώς επικράτησε με 2-0 των Κομόρων στο Ραμπάτ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από καταρρακτώδη βροχή και είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 11ο λεπτό, ο Ραχίμι κέρδισε πέναλτι, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να προηγηθούν. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Πάντορ απέκρουσε, διατηρώντας το σκορ στο μηδέν για τις Κομόρες, που στάθηκαν καλά στο γήπεδο και έδειξαν ανταγωνιστικό πρόσωπο, χωρίς να αφήσουν το παιχνίδι να ξεφύγει.

Η πίεση του Μαρόκου αυξανόταν όσο περνούσε η ώρα και η λύση ήρθε στο 55ο λεπτό. Ο Μαζράουι έκανε εξαιρετική κίνηση από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, με τον Μπραχίμ Ντίας να εκτελεί στην κίνηση και να ανοίγει το σκορ για τους Μαροκινούς. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 59’, οι Κομόρες βρέθηκαν μια ανάσα από την ισοφάριση σε τετ α τετ, όμως δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Το σημείο εκείνο αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς στο 65’ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός φορ χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αφήσει το στίγμα του στον αγώνα.

Στο 74ο λεπτό, μετά από σέντρα του Σαλάχ-Εντίν, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έπιασε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, χωρίς να δώσει περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

