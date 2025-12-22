ΗΠΑ: Υπέρ των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ αν δεν αφοπλιστούν, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής

Σαφές μήνυμα υπέρ της στρατιωτικής δράσης ενάντια στα ένοπλα παλαιστινιακά και λιβανέζικα κινήματα έστειλε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκρέιαμ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ, ο Αμερικανός γερουσιαστής ζήτησε να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο που θα οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χαμάς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι επιτακτική ανάγκη να καταρτίσουμε γρήγορα σχέδιο και να δοθεί προθεσμία στη Χαμάς». Παράλληλα προειδοποίησε πως, σε αντίθετη περίπτωση, θα παρότρυνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να «αφήσει το Ισραήλ να αποτελειώσει τη Χαμάς».

Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ χαρακτήρισε τον πόλεμο «μακρύ και βάρβαρο», υπογραμμίζοντας πως «δεν θα υπάρξει επιτυχία όσο η Χαμάς δεν έχει αποκλειστεί από το μέλλον της Γάζας και δεν έχει αφοπλιστεί». Στο ίδιο μήκος κύματος, σημείωσε πως η ειρήνη στην περιοχή εξαρτάται από την καταστροφή των οπλοστασίων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη σταθερότητα.

Η τοποθέτηση του Γκρέιαμ έρχεται σε μια περίοδο όπου, μετά από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Παρά τη συμφωνία, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Παράλληλα, παρόμοια συμφωνία είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έπειτα από μακροχρόνιες εχθροπραξίες και δίμηνο ανοιχτό πόλεμο. Ωστόσο, το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει σχεδόν καθημερινά περιοχές στον Λίβανο, επικαλούμενο την ανάγκη εξουδετέρωσης της Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτηρίζει «όργανο του Ιράν».

Ο γερουσιαστής, ο οποίος θεωρείται ισχυρή φωνή στο Κογκρέσο και κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, υπερασπίστηκε τη δεύτερη φάση του σχεδίου που έχει προτείνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, δημιουργία μεταβατικής διοίκησης και αποστολή διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης». Ο Γκρέιαμ ξεκαθάρισε πως «η δεύτερη φάση δεν θα είναι επιτυχής όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς».

Αναφερόμενος στον Λίβανο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις, σημειώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν η οργάνωση δεν εγκαταλείψει το βαρύ της οπλοστάσιο, τότε «πρέπει να εμπλακούμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», προτείνοντας ακόμα και συμμετοχή των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο Γκρέιαμ έγινε νωρίτερα δεκτός από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον αποκάλεσε «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ και σπουδαίο προσωπικό του φίλο», επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση τους.

Σε διπλωματικό επίπεδο, το περασμένο Σάββατο, οι ΗΠΑ και οι χώρες-εγγυήτριες της κατάπαυσης του πυρός —Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία— κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Από την πλευρά της, η Χαμάς ζητά την παύση των ισραηλινών παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό του Ισραήλ σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων.