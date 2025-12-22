Μάρκο Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ-ΟΦΗ: «Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε»

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά πέτυχε τον στόχο της, καθώς επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους παίκτες του να ξεπερνούν την κόπωση, να ανατρέπουν το σκορ στο δεύτερο μέρος και να φτάνουν σε μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία, γεγονός που τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο.

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στη σωματική επιβάρυνση που υπήρχε, αλλά και στη στήριξη των φιλάθλων, οι οποίοι έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα τη στιγμή που τη χρειαζόταν περισσότερο. Παρά τις δυσκολίες και τις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος, έβγαλε ποιότητα στο παιχνίδι της και κατάφερε να γυρίσει το ματς, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε: «Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Όταν θέλαμε την ώθηση, μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση και δεν… υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το χαμένο πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπήρχε καταπόνηση.

Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε. Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάιο κρίνονται όλα. Τώρα έχουμε κενό για 7 ημέρες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και πολλά δύσκολα ματς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά τη διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ».