Μάρκο Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ-ΟΦΗ: «Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε»

Σύνοψη από το

  • Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ανατρέποντας το σκορ στο δεύτερο μέρος.
  • Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη νίκη, τονίζοντας τη σωματική επιβάρυνση αλλά και τη στήριξη των φιλάθλων, οι οποίοι έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα.
  • Ο προπονητής της ΑΕΚ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε», ενώ αναφέρθηκε και στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί μετά τη διακοπή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μάρκο Νίκολιτς, ΑΕΚ
Πηγή: Intime

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά πέτυχε τον στόχο της, καθώς επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους παίκτες του να ξεπερνούν την κόπωση, να ανατρέπουν το σκορ στο δεύτερο μέρος και να φτάνουν σε μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία, γεγονός που τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο.

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στη σωματική επιβάρυνση που υπήρχε, αλλά και στη στήριξη των φιλάθλων, οι οποίοι έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα τη στιγμή που τη χρειαζόταν περισσότερο. Παρά τις δυσκολίες και τις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος, έβγαλε ποιότητα στο παιχνίδι της και κατάφερε να γυρίσει το ματς, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε: «Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Όταν θέλαμε την ώθηση, μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση και δεν… υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το χαμένο πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπήρχε καταπόνηση.

Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε. Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάιο κρίνονται όλα. Τώρα έχουμε κενό για 7 ημέρες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και πολλά δύσκολα ματς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά τη διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: Ζημιά στον «δικέφαλο του Βορρά» με τον Παβλένκα – Υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο – Εκτός για 1 με 1,5 μήνα

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, καθώς θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τις υπηρεσίες...
23:36 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0: Ιδανική πρεμιέρα στο Copa Africa με… αριστούργημα του Ελ Κααμπί – Δείτε Βίντεο

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Μαρόκο τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, καθώς επικράτησε...
23:20 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Καλά… ΑΕΚούγεννα με «κιτρινόμαυρη» κορυφή, σε απόσταση αναπνοής ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ στη 15η αγωνιστική της Super League και πέρασε στην κορυφ...
23:04 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Γιορτές στην κορυφή με… ανατροπή

Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρωτοπόρος της Super League. Μόλις τρία 24ωρα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα