  • Η ΑΕΚ πέτυχε τον στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρωτοπόρος της Super League, μετά από νέα ανατροπή επί του ΟΦΗ με 2-1 στην OPAP Arena.
  • Ο ΟΦΗ αιφνιδίασε στη Νέα Φιλαδέλφεια, προηγούμενος μόλις στο 2ο λεπτό με τον Σαλσέδο, ενώ είχε και άλλες ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του.
  • Η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λιούμπιτσιτς να ισοφαρίζει στο 54΄ και τον Γιόβιτς να υπογράφει τη νίκη με κεφαλιά στο 67΄.
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Γιορτές στην κορυφή με… ανατροπή

Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρωτοπόρος της Super League. Μόλις τρία 24ωρα μετά την επική ανατροπή εναντίον της Κραϊόβα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε νέο come back αυτή τη φορά επί του ΟΦΗ με 2-1 στην OPAP Arena. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 2΄ με τον Σαλσέδο, αλλά ο Λιούμπιτσιτς στο 54΄ και ο Γιόβιτς στο 67΄ υπέγραψαν τη νίκη της ΑΕΚ στην αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό πέτυχε ο ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς προηγήθηκε ακριβώς με τη συμπλήρωση των πρώτων 100 δευτερολέπτων. Ο Νους έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σαλσέδο σε κενή εστία έργαψε το 0-1. Άριστε διαβασμένοι οι παίκτες του Κόντη θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και δεύτερο γκολ αν ήταν λίγο πιο εύστοχοι στην τελική προσπάθεια, αφού έβγαιναν με χαρακτηριστική ευκολία στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων. Ειδικά στο 21΄ η βολίδα του Σενγκέλια λίγο έλειψε να… γκρεμίσει το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ συνήλθε μετά το 30΄ και άρχισε να θυμίζει την ομάδα των τελευταίων εβδομάδων. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Πένραϊς κέρδισε έξυπνα πέναλτι από τον Γκονζάλες, όμως ο Γιόβιτς αστόχησε στην εκτέλεση, έτσι οι Κρητικοί πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Σαφώς βελτιωμένη η Ένωση στο β΄ ημίχρονο, έφτασε γρήγορα στην ισοφάριση στο 54΄. Ο Κλίντμαν έκανε κακή εκτίμηση στο σουτ του Κοϊτά και ο Λιούμπιτσιτς ισοφάρισε με κεφαλιά από κοντά. Λίγο αργότερα έγινε η ανατροπή. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ και ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στην Ένωση που αποδείχτηκε αρκετό για να της εξασφαλίσει τη νίκη.

Διαιτητής: Φωτιάς
Κίτρινες: Πένραις, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς – Κρίζμανιτς
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς (71΄ Πήλιος), Γκρούγιτς (46΄ Μάνταλος), Μαρίν, Ζοάο Μάριο (80΄ Κουτέσα), Λιούμπιτσιτς (87΄ Ελίασον), Καλοσκάμης (46΄ Κοϊτά), Γιόβιτς
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (79΄ Μπαϊνοβιτς), Γκονζάλες (89΄ Ρακόνιατς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους (78΄ Νέιρα), Σαλσέδο.

