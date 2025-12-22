Νείλος: Νεκρή μία 47χρονη Ιταλίδα έπειτα από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων

  • Μια 47χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της έπειτα από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο, στην περιοχή του Λούξορ, με τις αρχές να καταγράφουν και υλικές ζημιές.
  • Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή πρόσκρουση που προκάλεσε ζημιές στο ένα από τα δύο κρουαζιερόπλοιων.
  • Στο πλοίο Royal Beau Rivage επέβαιναν 70 με 80 Ιταλοί, ενώ από τη σύγκρουση καταστράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις καμπίνες. Υπάρχουν επίσης μερικοί ελαφρά τραυματίες, χωρίς κάποιος να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Νείλος: Νεκρή μία 47χρονη Ιταλίδα έπειτα από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων

Μια Ιταλίδα έχασε τη ζωή της έπειτα από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο, στην περιοχή του Λούξορ, με τις αρχές να καταγράφουν και υλικές ζημιές, αλλά και ελαφρούς τραυματισμούς μεταξύ των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ιταλικός Τύπος, το θύμα είναι μια 47χρονη γυναίκα από την επαρχία Λ’Άκουιλα, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα πλοία τη στιγμή του περιστατικού. Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι πληροφορίες μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για σοβαρή πρόσκρουση που προκάλεσε ζημιές στο ένα από τα δύο κρουαζιερόπλοια.

Στο πλοίο Royal Beau Rivage επέβαιναν 70 με 80 Ιταλοί, ενώ από τη σύγκρουση καταστράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις καμπίνες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν μερικοί ελαφρά τραυματίες, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται κάποιος σε σοβαρή κατάσταση, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

