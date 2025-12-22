Συνοικισμός Κορίνθου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12), όταν λίγα λεπτά μετά τις 02:00 ξέσπασε φωτιά σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στον Συνοικισμό Κορίνθου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Άμεσα στο σημείο έφτασε ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Παράλληλα, στην περιοχή βρέθηκε και περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου για την καταγραφή του συμβάντος και την τήρηση της τάξης.

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.