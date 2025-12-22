Συνοικισμός Κορίνθου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σύνοψη από το

  • Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στον Συνοικισμό Κορίνθου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.
  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση.
  • Το περιστατικό δημιούργησε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να κρίνεται άμεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνοικισμός Κορίνθου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12), όταν λίγα λεπτά μετά τις 02:00 ξέσπασε φωτιά σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στον Συνοικισμό Κορίνθου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Παράλληλα, στην περιοχή βρέθηκε και περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου για την καταγραφή του συμβάντος και την τήρηση της τάξης.

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:58 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Περιστέρι: Έφοδος της Αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους – Μία σύλληψη

Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, καθώς τους είχε επιτραπεί η είσο...
22:56 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς

Συνεχίζουν και τη νέα εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν την Δε...
22:08 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3004 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (21/12). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:54 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα – Δύο τραυματίες, αναζητείται ο δράστης

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα