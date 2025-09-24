Βόλος: Επεισόδιο σε κατάστημα εστίασης – 25χρονος υπάλληλος ήρθε στα χέρια με τον εργοδότη του

Ένα σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή μηνύσεων σημειώθηκε στον Βόλο, ανάμεσα σε έναν 25χρονο εργαζόμενο και τον εργοδότη του, με τον νεαρό να καταγγέλλει ότι δέχτηκε βία τόσο από τον εργοδότη όσο και από αστυνομικούς. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πλευρές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος είχε δηλώσει την παραίτησή του και περίμενε να πληρωθεί για τον μήνα Σεπτέμβριο. Όπως υποστηρίζει, τότε ξέσπασε έντονος καβγάς με τον εργοδότη του, τον οποίο κατηγορεί ότι του επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι. Αργότερα, αφού κλήθηκε η αστυνομία, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Βόλου, όπου – όπως καταγγέλλει – αστυνομικός τον άρπαξε από τον λαιμό και τον εξύβρισε.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, οι αστυνομικοί υπέβαλαν μήνυση κατά του 25χρονου, κατηγορώντας τον ότι τους απείλησε και τους εξύβρισε. Έτσι, σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη και εξύβριση. Από την πλευρά του, ο ίδιος κατέθεσε μήνυση για σωματική βλάβη κατά του εργοδότη του και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των αστυνομικών.