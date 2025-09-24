Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια»

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γνωστή παρουσιάστρια τόνισε ότι το ραδιόφωνο παραμένει σταθερό κομμάτι της ζωής της, καθώς όπως είπε: «Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει συστατικό επιτυχίας, νομίζω ότι αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Δεν θα ήμουν αρνητική στο να επιστρέψω κάποια στιγμή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, πέρασα πολύ ωραία δύο χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έχω πολύ καλή σχέση με τον ΑΝΤ1, έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Θα δείξει πώς θα πάει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς: «Το ποστ που έκανα ήταν μια ευγενική υπενθύμιση για τους ανθρώπους που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο να μπουν να γράψουν κάτι προσβλητικό ή να στείλουν μια κατάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια. Ειδικά όταν βλέπω γυναίκες να το κάνουν αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Εγώ ζω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή ακόμα και αν ξοδεύουν τον χρόνο τους για να μου γράψουν κάτι πάρα πολύ κακό».