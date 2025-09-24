Μάιλι Σάιρους: Το τραγούδι που κυκλοφόρησε και είναι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οποίο αφιέρωσε στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους. Το τραγούδι έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί μετά το διαζύγιο του Μπίλι Ρέι και της Τις Σάιρους το 2022, γεγονός που είχε οδηγήσει τη Μάιλι και τα πέντε αδέλφια της να απομακρυνθούν από τους γονείς τους.

Η ίδια εξήγησε ότι το τραγούδι αποτελεί μια αναφορά στην αποξένωση με τον πατέρα της. «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως προσφορά ειρήνης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα αλλά πάντα αγαπούσα» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, ανεβάζοντας μαζί και απόσπασμα από το μουσικό βίντεο. «Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και τον Μικ Φλίτγουντ που έφεραν μαγεία στη μουσική».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της τόνισε: «Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου». Στους στίχους του «Secrets» αναφέρεται: «Η αγάπη δεν είναι φυλακή/ Δεν είμαι φύλακας, όχι/ Οπότε ακόμα κι όταν σε κρατάω/ Δεν θα σε κλειδώσω μέσα/ Μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όσο θέλεις».

Ο πατέρας της αποκάλυψε πως έλαβε το τραγούδι ως δώρο για τα γενέθλιά του τον περασμένο μήνα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, το οποίο έδειχνε να ακούει το «Secrets» στο τηλέφωνό του, έγραψε στη λεζάντα: «Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου έκανε το δώρο της μουσικής και μου έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο Secrets και έβαλε τους αγαπημένους μου μουσικούς των Fleetwood Mac να παίξουν σε αυτό! Σ’ αγαπώ Μάιλι».

Δείτε το βίντεο κλιπ: