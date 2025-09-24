Σοβαρό τροχαίο στην Πατησίων: Μηχανή παρέσυρε 40χρονη – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο «Γεννηματάς», συνελήφθη ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αμερικής, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις εννέα το βράδυ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών, πετάχτηκε στον αέρα από τη σφοδρή σύγκρουση και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αιμορραγούσε στο οδόστρωμα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή, διευκολύνοντας την επιχείρηση διάσωσης. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη από την αστυνομία και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.