Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, για την υπόθεση των Τεμπών και συγκεκριμένα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το αίτημα είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, ενώ κάνει λόγο για ακραία υποκρισία της κυβέρνησης και σημειώνει ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.  Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες. Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

 

