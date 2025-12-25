Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η πίστη πρέπει να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει πολεμικές συρράξεις

Σύνοψη από το

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε μήνυμα ειρήνης, αγάπης και ενότητας για τα Χριστούγεννα. Τόνισε ότι το θρησκευτικό βίωμα πρέπει «να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων».
  Ο Πατριάρχης χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αδιαφορία για τη διάσπαση της χριστιανοσύνης και κάλεσε τη νέα γενιά να αναλάβει την ευθύνη για τη συνέχιση του διαλόγου και την υπέρβαση των διαιρέσεων.
  Ειδική αναφορά έγινε στον εορτασμό των 1.400 ετών από τον Ακάθιστο Ύμνο, για τη διάσωση της Κωνσταντινούπολης. Το Φανάρι αφιερώνει το 2026 στην ιστορική αυτή επέτειο.
Το δικό του μήνυμα, ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης, απηύθυνε, για τη γιορτή των Χριστουγέννων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στο μήνυμά του, ο Πατριάρχης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για ενότητα και συμφιλίωση, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη το θρησκευτικό βίωμα «να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αδιαφορία για τη διάσπαση της χριστιανοσύνης και κάλεσε τη νέα γενιά να αναλάβει την ευθύνη για να συνεχιστεί ο διάλογος και να υπάρξει υπέρβαση των διαιρέσεων.

Ειδική αναφορά έκανε και στον εορτασμό των 1.400 ετών από τον Ακάθιστο Ύμνο, για τη διάσωση της Κωνσταντινούπολης από την επιδρομή εχθρών δυσμενών στις 7 Αυγούστου 626. Για να τιμήσει την επέτειο, το Φανάρι αφιερώνει το 2026 στην ιστορική επέτειο, που είναι σημαντική για την παράδοση και την ταυτότητά μας.

