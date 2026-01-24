Αλεπού βγήκε βόλτα στο Κολωνάκι – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Μια όμορφη αλεπουδίτσα βγήκε βόλτα το βράδυ της Παρασκευής στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.
  • Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok, η αλεπού φάνηκε ταραγμένη από τα φώτα των αυτοκινήτων, περνώντας ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζοντας γρήγορα τον δρόμο.
  • Το ζώο προσπαθούσε εμφανώς να βρει ασφαλές και ήσυχο σημείο, πριν συνεχίσει την πορεία του και εξαφανιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΛΕΠΟΥ

Με ιδιαίτερη έκπληξη όσοι βρίσκονταν στο Κολωνάκι αντίκρυσαν έναν ξεχωριστό επισκέπτη. Ο λόγος για μία χαριτωμένη αλεπού, η οποία το βράδυ της Παρασκευής βγήκε βόλτα στην Πατριάρχου Ιωακείμ, από τους πιο γνωστούς δρόμους της κεντρικής αυτής περιοχής των Αθηνών.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok η αλεπού φαίνεται ταραγμένη από τα φώτα των αυτοκινήτων, περνάει ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, προσπαθώντας εμφανώς να βρει ασφαλές και ήσυχο σημείο.

Στη συνέχεια το ζώο συνεχίζει την πορεία του και εξαφανίζεται.

@maria_ourailidi Δεν είναι ai το ορκίζομαι !!! #fox #kolonaki #fy #dontdothis #nightout ♬ do dis do dat – ︎︎bru†

 

13:24 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

