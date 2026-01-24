Αλεπού βγήκε βόλτα στο Κολωνάκι – Δείτε βίντεο

Με ιδιαίτερη έκπληξη όσοι βρίσκονταν στο Κολωνάκι αντίκρυσαν έναν ξεχωριστό επισκέπτη. Ο λόγος για μία χαριτωμένη αλεπού, η οποία το βράδυ της Παρασκευής βγήκε βόλτα στην Πατριάρχου Ιωακείμ, από τους πιο γνωστούς δρόμους της κεντρικής αυτής περιοχής των Αθηνών.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok η αλεπού φαίνεται ταραγμένη από τα φώτα των αυτοκινήτων, περνάει ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, προσπαθώντας εμφανώς να βρει ασφαλές και ήσυχο σημείο.

Στη συνέχεια το ζώο συνεχίζει την πορεία του και εξαφανίζεται.