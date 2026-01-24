Τοπαλίδου: Με κούρασε η εικόνα μου στα social media, με βαρέθηκα

Σύνοψη από το

  • Η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αποκαλύπτοντας πως «με κούρασε η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να googlάρω και να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα».
  • Η ηθοποιός τόνισε πως οι δημοσιογράφοι τη στήριξαν τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ «περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media».
  • Παρά τον χωρισμό της, η Έλενα Τοπαλίδου πιστεύει ακόμα στον έρωτα και το πάθος, δηλώνοντας ότι «μετά το χωρισμό μου με ενδιαφέρει το “εγώ με μένα”, είμαι σε μια μεταβατική περίοδο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Έλενα Τοπαλίδου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έδωσε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Πέρασα διά πυρός και σιδήρου με τη διαδικασία του να εκτεθώ. Με κούρασε η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να googlάρω και να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα», είπε.

«Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ένιωσα ασχήμια από μέρους τους, περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές αν είσαι σε κάποιο πρωινό να “κουτσομπολεύουν”, χωρίς να το κριτικάρω, το κατανοώ» πρόσθεσε.

«Όσο γινόταν χαμός με το χωρισμό μου, εγώ θεώρησα χρέος μου να βοηθήσω ανθρώπους, παρά να ασχοληθώ με τη μιζέρια του ποιος και που και τι» επεσήμανε.

«Πιστεύω ακόμα στον έρωτα, πιστεύω ακόμα στο πάθος και στα έντονα πράγματα. Μετά το χωρισμό μου με ενδιαφέρει το “εγώ με μένα”, είμαι σε μια μεταβατική περίοδο» σχολίασε.

«Θα ήθελα να βάλω το παιδί μου πάλι στην κοιλιά μου να το προστατέψω. Έχει μεγαλώσει πια» σημείωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Πώς ξεμπλέκεται η γραφειοκρατία με 400 απλουστεύσεις – Ποιος ο ρόλος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μίτος»

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα – Η ημερομηνία πίστωσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με … 20 τούρτες σε μια δύσκολη στιγμή της – Δείτε το βίντεο με την άγνωστη ιστορία

Την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της ε...
21:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πάρις Χίλτον: Η εξομολόγησή της για την διαρροή του sex tape – «Ήταν κακοποίηση, δεν υπήρχαν τότε νόμοι να με προστατεύσουν»

Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape που σημάδεψε την προσωπική και δημόσια ζωή της, η Π...
16:59 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη σάτιρα, ε...
16:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

Διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση του revenge pornτης Ιωάννας Τούνη, η οπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι