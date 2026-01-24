Τοπαλίδου: Με κούρασε η εικόνα μου στα social media, με βαρέθηκα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έδωσε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Πέρασα διά πυρός και σιδήρου με τη διαδικασία του να εκτεθώ. Με κούρασε η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να googlάρω και να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα», είπε.

«Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ένιωσα ασχήμια από μέρους τους, περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές αν είσαι σε κάποιο πρωινό να “κουτσομπολεύουν”, χωρίς να το κριτικάρω, το κατανοώ» πρόσθεσε.

«Όσο γινόταν χαμός με το χωρισμό μου, εγώ θεώρησα χρέος μου να βοηθήσω ανθρώπους, παρά να ασχοληθώ με τη μιζέρια του ποιος και που και τι» επεσήμανε.

«Πιστεύω ακόμα στον έρωτα, πιστεύω ακόμα στο πάθος και στα έντονα πράγματα. Μετά το χωρισμό μου με ενδιαφέρει το “εγώ με μένα”, είμαι σε μια μεταβατική περίοδο» σχολίασε.

«Θα ήθελα να βάλω το παιδί μου πάλι στην κοιλιά μου να το προστατέψω. Έχει μεγαλώσει πια» σημείωσε.