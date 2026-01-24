Είπε το «ναι» ο Καραμανλής: Επίτιμος δημότης Καλαμάτας παρουσία Σαμαρά – Ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στον εορτασμό της Υπαπαντής

  • Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αποδέχτηκε την πρόσκληση του Δημάρχου Καλαμάτας και θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης στις 2 Φεβρουαρίου 2026, κατά τον εορτασμό της Πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής.
  • Στις εκδηλώσεις της Καλαμάτας θα παρευρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, σε μια ακόμη κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών που τους τελευταίους μήνες ασκούν συχνά κριτική στην κυβέρνηση.
  • Την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, αν και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό ποιος θα πάει.
Τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.  Σκοπός της συνάντησης ήταν η παράδοση επίσημης πρόσκλησης προς τον πρώην Πρωθυπουργό για τον εορτασμό της Πολιούχου της Καλαμάτας, της Παναγία Υπαπαντή, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Παράλληλα, ο Δήμαρχος παρέδωσε και την υπ’ αριθμ. 10/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ο κ. Κώστας Καραμανλής ανακηρύσσεται Επίτιμος Δημότης του Δήμου Καλαμάτας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση, ενημερώνοντας τον Δήμαρχο ότι θα παρευρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της Υπαπαντής. Την ίδια ημέρα, σε ειδική τελετή, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καλαμάτας, θέμα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης σε πρόσφατη συνεδρίαση όπου συζητήθηκε η πρόταση της δημοτικής αρχής.

Ένα ωραίο «γαλάζιο» παρασκήνιο τις τελευταίες ημέρες έχει να κάνει βεβαίως και με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην πολύ μεγάλη για την Καλαμάτα γιορτή της Υπαπαντής, με δεδομένο ότι στην εκδήλωση θα είναι τόσο ο Μεσσήνιος πολιτικός Αντώνης Σαμαράς – ο οποίος θα έχει άτυπο ρόλο «οικοδεσπότη», – όσο και ο Κώστας Καραμανλής. Πρόκειται για ακόμη μία κοινή εμφάνιση για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που τους τελευταίους μήνες ασκούν συχνά κριτική στην κυβέρνηση, ιδίως για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Secret των Παραπολιτικών, την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει τελικώς ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, που ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να λείπει από τις εκδηλώσεις… Για το θέμα ρωτήθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Βεβαίως και η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί, απάντησε ο κ. Μαρινάκης, ωστόσο είπε πως ακόμα δεν είναι γνωστό ποιος θα πάει… «Είναι μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και για τη χώρα» τόνισε.

 

 

 

