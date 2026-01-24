Ηράκλειο: Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά

Η 1,5 έτους γάτα είχε μετατρέψει το στομάχι της σε… αποθήκη για λαστιχάκια μαλλιών. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά 11 συνολικά λαστιχάκια αφαίρεσε τις προηγούμενες ημέρες από την κοιλιά της κτηνίατρος στο Ηράκλειο.

Το άκουσε η ιδιοκτήτρια της Μιέλ και δεν το πίστευε. Δεν είχε υποψιαστεί ότι λαστιχάκια που έχανε κατά καιρούς, είχαν καταλήξει στην κοιλιά της γάτας της. Όμως, κάτι η ακτινογραφία, κάτι η ψηλάφηση στην περιοχή της κοιλιάς που υποδείκνυε «ξένο σώμα», η Μιέλ υποβλήθηκε σε επέμβαση. Φυσικά, απαθανάτισε τα… ευρήματα και τα παρέδωσε ως ενθύμιο στην ιδιοκτήτρια.

Μάλιστα, φαίνεται ότι τα λαστιχάκια ήταν καιρό κρυμμένα στην κοιλιά της. Η γατούλα πάντως αναρρώνει, σύντομα θα απαλλαχθεί και από το κολάρο και έτσι θα επιστρέψει δριμύτερη στην κανονικότητα του σπιτιού της, μακριά, όμως από λαστιχάκια, όπως γράφει το cretalive.gr.