Ποιοι μήνες «γεννούν» τα πιο κοφτερά μυαλά, σύμφωνα με την αστρολογία – «Ξεχωρίζουν για την ευφυΐα τους»

Όσον αφορά την ευφυΐα, ο καθένας διαθέτει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πνευματικά προικισμένο ή μοναδικό. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μια φυσική ικανότητα να απομνημονεύουν γεγονότα και να αριστεύουν στις εξετάσεις, ενώ άλλοι επιδεικνύουν τη λάμψη τους μέσω της συναισθηματικής και κοινωνικής τους νοημοσύνης. Όλες οι μορφές διανοητικής ικανότητας συμβάλλουν σε μια λειτουργική και προοδευτική κοινωνία. Επομένως, είναι σημαντικό να εκτιμούμε τις διαφορές στα δυνατά σημεία του καθενός, αντί να ορίζουμε ότι ένας τύπος νοημοσύνης είναι ανώτερος από έναν άλλο.

Σύμφωνα με την αστρολογία, τρεις συγκεκριμένοι μήνες γέννησης ξεχωρίζουν για άτομα που τείνουν να διαθέτουν εξαιρετική οξυδέρκεια και ευφυΐα. Εάν γεννηθήκατε σε έναν από αυτούς τους τρεις μήνες, ενδέχεται να έχετε ισχυρές ακαδημαϊκές ικανότητες, εξαιρετικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ή μια γενικότερη λάμψη. Ωστόσο, εάν ο μήνας γέννησής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, μην απελπίζεστε. Μπορεί να εκφράζετε τις πνευματικές σας ικανότητες με δημιουργικούς, κοινωνικούς ή συναισθηματικούς τρόπους, οι οποίοι είναι εξίσου πολύτιμοι.

Αναφέρονται οι μήνες γέννησης. Αγνοήστε την ημερομηνία γέννησής σας.

Οι πιο «έξυπνοι» μήνες γέννησης, σύμφωνα με την αστρολογία

Ιανουάριος,

Φεβρουάριος,

Σεπτέμβριος

Ιανουάριος

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο είναι συχνά προικισμένα με διορατικότητα, η οποία τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη επιτυχία. Φέρουν την ενέργεια μιας σοφής, “παλιάς ψυχής”. Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να είναι τελειομανείς, εξετάζοντας προσεκτικά τα πιθανά αποτελέσματα πριν ξεκινήσουν νέα εγχειρήματα.

Με μια προσεκτική προσέγγιση στις πράξεις τους και συνειδητές προθέσεις, οι γεννημένοι τον Ιανουάριο καθοδηγούνται από τη λογική σκέψη. Είναι εκ φύσεως πρωτοπόροι, διαθέτοντας την αυτοπειθαρχία που απαιτείται για μια αποτελεσματική ηγεσία, δεξιότητες στρατηγικής σκέψης για προγραμματισμό και ικανότητες κριτικής σκέψης που ακονίζονται μέσω της παρατήρησης.

Όταν ορίζουμε την αυτοδημιούργητη επιτυχία, τα άτομα του Ιανουαρίου συχνά δείχνουν τον δρόμο. Είτε πρόκειται για έναν φιλόδοξο Αιγόκερω είτε για έναν μοναδικό Υδροχόο, αυτός ο μήνας γέννησης ξεχωρίζει για την πνευματική του ανθεκτικότητα.

Φεβρουάριος

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί τον Φεβρουάριο διαθέτουν έναν μοναδικό συνδυασμό συναισθηματικής νοημοσύνης και δημιουργικότητας. Συχνά αναγνωρίζονται για την καινοτόμο φύση τους, η οποία τους ωθεί να κάνουν πραγματικότητα υψηλά ιδανικά και οράματα. Αν και μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύονται να διοχετεύσουν με συνέπεια τις αντισυμβατικές τους ιδέες, συγκαταλέγονται στα πιο προοδευτικά και πρωτοποριακά άτομα.

Καθώς είναι συχνά μπροστά από την εποχή τους, δημιουργούν τέχνη, προοπτικές, φιλοσοφίες, μέσα ενημέρωσης και αφηρημένες τάσεις που οι άλλοι τελικά υιοθετούν. Ναι, η ορθολογική σκέψη και η κρίση είναι σημαντικές πτυχές της ευφυΐας. Ωστόσο, η ικανότητα να σκέφτεται κανείς έξω από τα καθιερωμένα και να δημιουργεί νέες δυνατότητες είναι εξίσου ζωτική.

Όσοι έχουν γεννηθεί τον Φεβρουάριο μας υπενθυμίζουν ότι η ευφυΐα δεν αφορά μόνο την αναπαραγωγή πληροφοριών, αλλά τον πειραματισμό και την αποκάλυψη νέων ιδεών.

Σεπτέμβριος

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τον Σεπτέμβριο είναι είτε ταπεινοί Παρθένοι είτε διπλωμάτες Ζυγοί, προορισμένοι να ενεργούν πάντα με πρόθεση. Παραμένουν προσεκτικοί, παρατηρητικοί και σχολαστικοί σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν. Παρατηρούν λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες από τους άλλους και έχουν ένα ειλικρινές ενδιαφέρον να μαθαίνουν όσο περισσότερα μπορούν.

Εκτός από τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες, τα άτομα που έχουν γεννηθεί τον Σεπτέμβριο χαρακτηρίζονται συνήθως ως αναλυτικά, αξιόπιστα και μεθοδικά. Τείνουν να αριστεύουν σε παραδοσιακούς τομείς ευφυΐας, έχουν καλές επιδόσεις στα διαγωνίσματα, απομνημονεύουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και αποκτούν γρήγορα νέες δεξιότητες.

Οι γύρω τους διαισθάνονται την προσοχή που δίνουν σε ό,τι κάνουν. Όταν μιλούν, είναι προφανές ότι έχουν σκεφτεί πολύ καλά αυτά που λένε.