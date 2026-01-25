Γαλάτσι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση κουκουλοφόρων σε σχολείο με ρόπαλα και βεγγαλικά

Σύνοψη από το

  • Έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Γαλάτσι για την ταυτοποίηση πέντε κουκουλοφόρων που πέταξαν βεγγαλικά σε σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου, όταν ανήλικοι εισέβαλαν στο 3ο-4ο Γυμνάσιο κρατώντας ρόπαλα και πέταξαν βεγγαλικά. Ο 14χρονος μαθητής υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.
  • Οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο, ορισμένα εκ των οποίων κατέγραψαν οι ίδιοι οι ανήλικοι με τα κινητά τους τηλέφωνα, που αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τον εντοπισμό τους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στο Γαλάτσι, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι πέντε κουκουλοφόροι που πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου-4ου Γυμνασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας 14χρονος μαθητής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου, όταν πέντε ανήλικοι, φορώντας κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο σχολείο κρατώντας ρόπαλα και πέταξαν βεγγαλικά την ώρα της Γυμναστικής, ενώ στο προαύλιο βρίσκονταν δεκάδες μαθητές που αθλούνταν.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, υπέστη έγκαυμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και αναζητούνται από τις Αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τον εντοπισμό των πέντε ανηλίκων, καθώς ορισμένοι από αυτούς κατέγραψαν οι ίδιοι τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα.

