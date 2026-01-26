Μίκαελ Σουμάχερ: Αυτά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του – Τι αποκαλύπτει η «Daily Mail»

«O Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα στο σκι τον Δεκέμβριο του 2013 στο Μεριμπέλ, δεν είναι πλέον κλινήρης, αλλά τα νέα για την υγεία του παραμένουν άκρως εμπιστευτικά» αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», που με απεσταλμένο στην περιοχή της εξοχικής του βίλα στη Μαγιόρκα, προσπάθησε να αποκαλύψει τα μυστικά γύρω από την υγεία του 57χρονου-πλέον-Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο θρυλικός πρώην οδηγός της F1, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (ένα ρεκόρ που μοιράζεται τώρα με τον Λιούις Χάμιλτον), δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το πολύ σοβαρό ατύχημα στο σκι στο Μεριμπέλ στις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Νέα για αυτόν είναι σχεδόν ανύπαρκτα από τότε, με εξαίρεση μερικά σχόλια από τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του Ζαν Τοντ, του πρώην επικεφαλής της ομάδας του στη Ferrari, ο οποίος είναι ένας από τους σπάνιους επισκέπτες του.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Σουμάχερ, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι κατά την πτώση του, δεν είναι πλέον κλινήρης.

Ωστόσο, ο πρώην οδηγός «δεν μπορεί πλέον να περπατήσει», εξηγεί η βρετανική εφημερίδα. «Επομένως, μετακινείται στην ιδιοκτησία του με αναπηρικό καροτσάκι από νοσοκόμες και φυσιοθεραπευτές, μέρος μιας 24ωρης ιατρικής ομάδας», διευκρινίζει η εφημερίδα.

Η οικογένεια Σουμάχερ διαμένει τακτικά στη Μαγιόρκα, παρόλο που η κύρια κατοικία τους παραμένει το σπίτι τους στο Γκλαντ της Ελβετίας. Μόνο λίγοι επισκέπτες, τρία ή τέσσερα άτομα εκτός οικογένειας, γίνονται δεκτοί σε κάθε σπίτι. Όπως αναφέρθηκε, ο Ζαν Τοντ είναι ανάμεσά τους και παρακολουθεί αγώνες GP μαζί του.

«Συνεχίζει να αγωνίζεται», υπενθυμίζει τακτικά σε όλους, χωρίς ποτέ να μπαίνει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με μια φήμη λέγεται ότι έπασχε από σύνδρομο κλειδώματος, μια πάθηση που επιτρέπει σε ένα άτομο να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά να μην μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με το να ανοιγοκλείνει τα μάτια του. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνει τα πάντα, επειδή δεν μπορεί να τα πει σε κανέναν», δήλωσε μια πηγή κοντά στο θέμα στην Daily Mail. «Έχουμε την εντύπωση ότι καταλαβαίνει κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανώς όχι τα πάντα».