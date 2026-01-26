Ολυμπιακός και Βόλος ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Σαντή στους «ερυθρόλευκους»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Παναγιώτης Σαντής

Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Παναγιώτη Σαντή στους «ερυθρόλευκους».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

Το 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super

League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Παναγιώτη Σαντή στον Ολυμπιακό.

Ο 18χρονος Παναγιώτης Σαντής από το 2023 αγωνιζόταν στις «μικρές» ομάδες του Βόλου (Κ-17 και Κ-19), ενώ το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται στον Παναγιώτη Σαντή υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»

03:50 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

