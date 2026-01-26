Σίντνεϊ Σουίνι: Στόλισε την διάσημη πινακίδα του Hollywood με τα… σουτιέν της – ΒΙΝΤΕΟ

Η Σίντνεϊ Σουίνι σκαρφάλωσε πριν από λίγες μέρες στα βουνά του Λος Άντζελες, ανέβηκε στην εμβληματική επιγραφή του «Hollywood» και την στόλισε με τα… σουτιέν της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, φαίνεται η διάσημη ηθοποιός να σκαρφαλώνει σε αυτό που φαίνεται να είναι το γράμμα «H» της πινακίδας με μια χούφτα σουτιέν. Μια ομάδα παραγωγής την κινηματογραφεί καθώς η Σουίνι ανεβαίνει υπό το φως του φεγγαριού.

Η ηθοποιός και η ομάδα της ανέβηκαν στην κορυφή των γραμμάτων και κρέμασαν ένα σχοινί με σουτιέν, με την Σουίνι να δείχνει πολύ χαρούμενη καθώς παρατηρεί το έργο της.

Σίντνεϊ Σουίνι, Hollywood

Ο λόγος

Όπως αναφέρει το TMZ, ο λόγος για αυτήν την ενέργεια ήταν η προώθηση της νέας σειράς εσωρούχων της Σίντνεϊ Σουίνι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε άδεια από την FilmLA για να γυρίσει βίντεο στο σήμα του Hollywood, αλλά δεν είχε άδεια να αγγίξει ή να αναρριχηθεί στην πινακίδα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να την εκθέσει σε νομικές κυρώσεις για παράνομη εισβολή και/ή βανδαλισμό.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ δήλωσε στο TMZ: «Δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη άδεια για να γίνει αυτό».

Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τη φωτογράφιση, αλλά η Σίντνεϊ και η παρέα της άφησαν πίσω 4 ή 5.

Δείτε το βίντεο:

