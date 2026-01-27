Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά – Τσιάρας: «Θέμα εθνικής σημασίας να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία ανθεκτική και βιώσιμη»

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και οι περιφερειάρχες, στις περιοχές των οποίων παρουσιάζεται το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συζήτηση αφορούσε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στο πώς η χώρα θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη νόσο και πώς θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Όπως είπε, όλοι συμφώνησαν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο τα μέτρα βιοασφάλειας με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συνεργασία κυρίως από την πλευρά της Πολιτείας με τις περιφέρειες και με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο με βασικό γνώμονα το πώς θα καταστήσουνε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη και ακόμα περισσότερο παραγωγική», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σχετικά με την πορεία της νόσου, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, υπάρχει πολύ μικρότερος αριθμός κρουσμάτων, είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων πέρυσι τέτοια εποχή.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η μείωση των κρουσμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό, όπως τόνισε, «επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο διάστημα προκειμένου έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και με έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο».

Σημείωσε ακόμη ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων είναι ένας συνδυασμός συνεργασιών μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των περιφερειών αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων. Σε αυτή την εξίσωση, πρόσθεσε, πρέπει να προστεθούν και οι εντατικοί έλεγχοι που θα γίνονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό το χρονικό διάστημα «ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε, ενδεχομένως, παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε τη νόσο».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι «είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία, ανθεκτική και βιώσιμη, να μην περιοριστούν οι ελληνικές εξαγωγές και να καταφέρουμε η προστιθέμενη αξία η οποία δίνεται από τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως μέσω της τεράστια εξαγωγική δυνατότητα της φέτας, να παραμείνει ως ένας βασικός οικονομικός παράγοντας που ενισχύει και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και τις τοπικές οικονομίες στις οποίες βρίσκονται».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μια πολύ καλή συζήτηση για να υπάρχει ένας συντονισμός ενόψει της περιόδου που έρχεται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ευλογιά, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει νέα σύσκεψη αυτή τη φορά με επίκεντρο την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.

Τέλος, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς σημείωσε ότι το μήνυμα που δόθηκε ήταν ένα και μοναδικό: αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. «Αν καταφέρουμε», πρόσθεσε «να τα εφαρμόσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα». «Αυτή τη στιγμή το νόσημα, λόγω του καιρού και λόγω των μέτρων, έχει μια μεγάλη κάμψη και τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα», κατέληξε.