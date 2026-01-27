Αντελίνο Βιερίνια: Η ανάρτηση του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την τραγική είδηση ότι οπαδοί του «δικεφάλου» έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι φίλοι της ομάδας ταξίδευαν με βαν με προορισμό τη Γαλλία, για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα και να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Λυών, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί, συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Η είδηση του θανάτου τους προκάλεσε βαθύ σοκ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στους ανθρώπους του συλλόγου, που θρηνούν για τα μέλη της «ασπρόμαυρης» οικογένειας που δεν θα ξαναδούν στις κερκίδες.

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, αρχηγός και σύμβολο του ΠΑΟΚ, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

