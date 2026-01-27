Πύργος: Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού – «Το δέντρο έπεφτε πάνω μου, ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε»

Συγκλονίζει η περιγραφή του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πρωινό ατύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή Πύργος–Κατάκολο, όταν τεράστιο πεύκο κατέρρευσε πάνω στο βαγόνι του οδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο μηχανοδηγός, Σπύρος Ζέππατος, με 42 χρόνια υπηρεσίας, μίλησε στο patrisnews.com μέσα από το νοσοκομείο περιγράφοντας καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές που έζησε, τονίζοντας ότι σώθηκε κυριολεκτικά από… θαύμα.

«Εκτελούσα την αμαξοστοιχία 1381 από Αρχαία Ολυμπία προς Κατάκολο. Σε μια καμπύλη της γραμμής αντιλήφθηκα ένα τεράστιο δέντρο να πέφτει πάνω στις ράγες. Αμέσως έκανα ακραία πέδη, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή», αναφέρει.

Όπως περιγράφει, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος του κινδύνου, προσπάθησε να εγκαταλείψει τον θάλαμο του μηχανοδηγού για να μην εγκλωβιστεί. «Προσπάθησα να φύγω από τον θάλαμο, αλλά δεν πρόλαβα. Το δέντρο ήταν τεράστιο. Εγκλωβίστηκα στην πόρτα, ανάμεσα στον θάλαμο του μηχανοδηγού και τον θάλαμο των επιβατών».

Παρά τον τραυματισμό του και την αιμορραγία, κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί. «Είχα τραυματιστεί και αιμορραγούσα από τη μύτη. Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε να καλέσουμε το 100, το ασθενοφόρο και την Πυροσβεστική. Με μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλομαι ακόμη σε εξετάσεις».

Ο κ. Ζέππατος φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στη μέση, ωστόσο, δηλώνει ευγνώμων που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. «Ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε και δεν είχα κάτι χειρότερο. Το δέντρο ήρθε από δεξιά στην πορεία μου. Πήγαινα από Πύργο προς Κατάκολο».