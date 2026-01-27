Πύργος: Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού – «Το δέντρο έπεφτε πάνω μου, ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε»

Σύνοψη από το

  • Συγκλονίζει η περιγραφή του μηχανοδηγού Σπύρου Ζέππατου για το πρωινό ατύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή Πύργος–Κατάκολο, όταν τεράστιο πεύκο κατέρρευσε πάνω στο βαγόνι του οδηγού.
  • Ο κ. Ζέππατος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, δηλώνοντας ότι “αντιλήφθηκα ένα τεράστιο δέντρο να πέφτει πάνω στις ράγες” και αμέσως “έκανα ακραία πέδη”.
  • Παρά τον εγκλωβισμό του και τους τραυματισμούς στο πρόσωπο και τη μέση, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει βοήθεια, δηλώνοντας ευγνώμων: “Ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε και δεν είχα κάτι χειρότερο”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πύργος: Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού – «Το δέντρο έπεφτε πάνω μου, ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε»
Screenshot

Συγκλονίζει η περιγραφή του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πρωινό ατύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή Πύργος–Κατάκολο, όταν τεράστιο πεύκο κατέρρευσε πάνω στο βαγόνι του οδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο μηχανοδηγός, Σπύρος Ζέππατος, με 42 χρόνια υπηρεσίας, μίλησε στο patrisnews.com μέσα από το νοσοκομείο περιγράφοντας καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές που έζησε, τονίζοντας ότι σώθηκε κυριολεκτικά από… θαύμα.

«Εκτελούσα την αμαξοστοιχία 1381 από Αρχαία Ολυμπία προς Κατάκολο. Σε μια καμπύλη της γραμμής αντιλήφθηκα ένα τεράστιο δέντρο να πέφτει πάνω στις ράγες. Αμέσως έκανα ακραία πέδη, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή», αναφέρει.

Όπως περιγράφει, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος του κινδύνου, προσπάθησε να εγκαταλείψει τον θάλαμο του μηχανοδηγού για να μην εγκλωβιστεί. «Προσπάθησα να φύγω από τον θάλαμο, αλλά δεν πρόλαβα. Το δέντρο ήταν τεράστιο. Εγκλωβίστηκα στην πόρτα, ανάμεσα στον θάλαμο του μηχανοδηγού και τον θάλαμο των επιβατών».

Παρά τον τραυματισμό του και την αιμορραγία, κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί. «Είχα τραυματιστεί και αιμορραγούσα από τη μύτη. Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε να καλέσουμε το 100, το ασθενοφόρο και την Πυροσβεστική. Με μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλομαι ακόμη σε εξετάσεις».

Ο κ. Ζέππατος φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στη μέση, ωστόσο, δηλώνει ευγνώμων που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. «Ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε και δεν είχα κάτι χειρότερο. Το δέντρο ήρθε από δεξιά στην πορεία μου. Πήγαινα από Πύργο προς Κατάκολο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων, αύξηση 30% στις αμοιβές γιατρών ΕΟΠΥΥ και 5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

ΕΕ-SAFE: Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας

ΔΥΠΑ: Έρχονται περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:22 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώνεται η νέα έκθεση στην Οικία-Μουσείο Χαλεπά στην Τήνο – Αποκαθίσταται, χαρακτηρισμένη ως διατηρητέο μνημείο

Το υπουργείο Πολιτισμού, στον σχεδιασμό του για την ανάπτυξη και την προώθηση της Μαρμαροτεχνί...
16:16 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλαν τον άγριο ξυλοδαρμό της 17χρονης κόρης τους από συνομήλικές της

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Οι γ...
15:32 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής – Οι προτάσεις για την Αθήνα που εξετάζονται

Μετά τις εικόνες καθημερινής ασφυξίας στους δρόμους, θα γίνει αύριο σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργ...
15:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά είχαν «φυλακισμένη» 31χρονη σε σπίτι

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου αλλά και της πεθεράς της βίωνε μία 31χρονη στο Ηράκλε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι