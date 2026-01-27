Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (27/01) στις αρμόδιες Αρχές, όταν κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

09:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

