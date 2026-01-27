Έρχεται δεύτερη έξαρση της γρίπης

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν στη χώρα μας τα κρούσματα της γρίπης στα παιδιά τις τελευταίες ημέρες. Η έξαρση αποδίδεται στο στέλεχος Κ του ιού της γρίπης Α, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα αλλά και από «ύπουλα» συμπτώματα, τα οποία δεν εμφανίζονται εγκαίρως. Παράλληλα, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναμένουμε και μια δεύτερη έξαρση της γρίπης, στo τέλος Φεβρουαρίου.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η αύξηση των ιογενών λοιμώξεων αποτυπώνεται πέρα από τους αριθμούς και στην κατάσταση που επικρατεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με την εισαγωγή δύο παιδιών, ηλικίας τριών και έξι ετών, που νοσηλεύονται με γρίπη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με το δεύτερο μάλιστα να διασωληνώνεται.

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», εξαιτίας της γρίπης.

Για έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε παιδιά και για πολλά ακόμα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί κάνει λόγο στη Realnews ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, επισημαίνοντας ότι το στέλεχος Κ της γρίπης Α είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό. Επιπλέον, αναφερόμενος στις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία, επισημαίνει ότι είναι φυσική εξέλιξη λόγω της ανοδικής τάσης στα κρούσματα.

«Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα που έχουμε είναι άπειρα, τα οποία όμως ευτυχώς δεν καταλήγουν σε νοσηλείες στα νοσοκομεία. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων θα περιμέναμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών στα παιδιατρικά νοσοκομεία», λέει στην «R» ο Σπ. Μαζάνης και εξηγεί ότι «αυτό σημαίνει πως μιλάμε για έναν πολύ μεταδοτικό ιό, με υψηλό πυρετό και βήχα, ο οποίος όμως δεν στέλνει τους νεαρούς ασθενείς στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό να είναι αυξημένες οι εισαγωγές εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων. Και πάλι, όμως, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, θα μπορούσαν να ήταν περισσότερες οι νοσηλείες», αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για ένα ύπουλο στέλεχος της γρίπης, καθώς, όπως λέει, «για πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι κάποιος που έχει κολλήσει τον ιό μπορεί να τον μεταδίδει χωρίς ο ίδιος να έχει συμπτώματα, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς αυξάνεται η μεταδοτικότητα. Επίσης, το άτομο που νοσεί, παρά τα συμπτώματα, τις πρώτες ημέρες εμφανίζεται αρνητικός στα τεστ και τελικά εμφανίζεται θετικός έπειτα από 3-4 ημέρες που μπορεί να έχουν πάψει τα συμπτώματά του», δηλώνει ο παιδίατρος, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα είχαν προβλέψει την έξαρση της γρίπης Α στα παιδιά στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ αναμένεται άλλη μία κορύφωση στο τέλος Φεβρουαρίου.

Για αυξημένα κρούσματα κάνει λόγο και η παθολόγος, Ματίνα Παγώνη, τονίζοντας ότι το στέλεχος Κ ξεχωρίζει για την υψηλή μεταδοτικότητά του. «Πράγματι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι πολλά και αυτό οφείλεται στο στέλεχος Κ, το οποίο είναι πολύ μεταδοτικό. Η έξαρση αυτή οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και στο γεγονός ότι τα συμπτώματα αργούν να εμφανιστούν, συνεπώς δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόληψη. Με τα τωρινά δεδομένα εκτιμούμε ότι η εμφάνιση της γρίπης θα είναι έντονη έως στις αρχές Μαρτίου», δηλώνει στην «R» η Μ. Παγώνη.

Η ίδια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και τους παροτρύνει να εμβολιαστούν.

«Είναι σημαντικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι παππούδες και οι γιαγιάδες γιατί γυρνούν τα παιδιά από το σχολείο και μπορεί να τους κολλήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τις ευπαθείς ομάδες με χρόνια νοσήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει οι γονείς να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αλλά και όσοι από τις ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το κάνουν τώρα, ώστε τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια», καταλήγει η Μ. Παγώνη.

Επισημαίνεται πως φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, περίπου 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης.