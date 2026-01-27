Έρχεται δεύτερη έξαρση της γρίπης

Σύνοψη από το

  • Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα γρίπης στα παιδιά, με την έξαρση να αποδίδεται στο στέλεχος Κ του ιού της γρίπης Α, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και «ύπουλα» συμπτώματα.
  • Οι επιστήμονες αναμένουν μια δεύτερη έξαρση της γρίπης στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων έχει οδηγήσει σε εισαγωγές παιδιών σε ΜΕΘ παιδιατρικών νοσοκομείων.
  • Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες και τους παροτρύνουν να εμβολιαστούν, ενώ συστήνουν στους γονείς να συμβουλευτούν τον παιδίατρο για τον εμβολιασμό των παιδιών τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Υγεία

παιδιά γρίπη ιώσεις
Freepik

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν στη χώρα μας τα κρούσματα της γρίπης στα παιδιά τις τελευταίες ημέρες. Η έξαρση αποδίδεται στο στέλεχος Κ του ιού της γρίπης Α, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα αλλά και από «ύπουλα» συμπτώματα, τα οποία δεν εμφανίζονται εγκαίρως. Παράλληλα, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναμένουμε και μια δεύτερη έξαρση της γρίπης, στo τέλος Φεβρουαρίου.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η αύξηση των ιογενών λοιμώξεων αποτυπώνεται πέρα από τους αριθμούς και στην κατάσταση που επικρατεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με την εισαγωγή δύο παιδιών, ηλικίας τριών και έξι ετών, που νοσηλεύονται με γρίπη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με το δεύτερο μάλιστα να διασωληνώνεται.

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΜιχάλης Γιαννάκος, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», εξαιτίας της γρίπης.

Για έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε παιδιά και για πολλά ακόμα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί κάνει λόγο στη Realnews ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, επισημαίνοντας ότι το στέλεχος Κ της γρίπης Α είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό. Επιπλέον, αναφερόμενος στις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία, επισημαίνει ότι είναι φυσική εξέλιξη λόγω της ανοδικής τάσης στα κρούσματα.

«Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα που έχουμε είναι άπειρα, τα οποία όμως ευτυχώς δεν καταλήγουν σε νοσηλείες στα νοσοκομεία. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων θα περιμέναμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών στα παιδιατρικά νοσοκομεία», λέει στην «R» ο Σπ. Μαζάνης και εξηγεί ότι «αυτό σημαίνει πως μιλάμε για έναν πολύ μεταδοτικό ιό, με υψηλό πυρετό και βήχα, ο οποίος όμως δεν στέλνει τους νεαρούς ασθενείς στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό να είναι αυξημένες οι εισαγωγές εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων. Και πάλι, όμως, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, θα μπορούσαν να ήταν περισσότερες οι νοσηλείες», αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για ένα ύπουλο στέλεχος της γρίπης, καθώς, όπως λέει, «για πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι κάποιος που έχει κολλήσει τον ιό μπορεί να τον μεταδίδει χωρίς ο ίδιος να έχει συμπτώματα, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς αυξάνεται η μεταδοτικότητα. Επίσης, το άτομο που νοσεί, παρά τα συμπτώματα, τις πρώτες ημέρες εμφανίζεται αρνητικός στα τεστ και τελικά εμφανίζεται θετικός έπειτα από 3-4 ημέρες που μπορεί να έχουν πάψει τα συμπτώματά του», δηλώνει ο παιδίατρος, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα είχαν προβλέψει την έξαρση της γρίπης Α στα παιδιά στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ αναμένεται άλλη μία κορύφωση στο τέλος Φεβρουαρίου.

Για αυξημένα κρούσματα κάνει λόγο και η παθολόγοςΜατίνα Παγώνη, τονίζοντας ότι το στέλεχος Κ ξεχωρίζει για την υψηλή μεταδοτικότητά του. «Πράγματι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι πολλά και αυτό οφείλεται στο στέλεχος Κ, το οποίο είναι πολύ μεταδοτικό. Η έξαρση αυτή οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και στο γεγονός ότι τα συμπτώματα αργούν να εμφανιστούν, συνεπώς δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόληψη. Με τα τωρινά δεδομένα εκτιμούμε ότι η εμφάνιση της γρίπης θα είναι έντονη έως στις αρχές Μαρτίου», δηλώνει στην «R» η Μ. Παγώνη.

Η ίδια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και τους παροτρύνει να εμβολιαστούν.

«Είναι σημαντικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι παππούδες και οι γιαγιάδες γιατί γυρνούν τα παιδιά από το σχολείο και μπορεί να τους κολλήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τις ευπαθείς ομάδες με χρόνια νοσήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει οι γονείς να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αλλά και όσοι από τις ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το κάνουν τώρα, ώστε τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια», καταλήγει η Μ. Παγώνη.

Επισημαίνεται πως φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΥγείαςΜάριος Θεμιστοκλέους, περίπου 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στη χοληστερίνη σας όταν τρώτε βρώμη κάθε πρωί

29χρονη έχασε 38 κιλά με έναν απλό κανόνα και χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος – «Η ντροπιαστική στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου»

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/1/2026

Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:00 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μακροζωία: Η τροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100, σύμφωνα με ειδικό

Ένας κορυφαίος ειδικός στη μακροζωία αποκαλύπτει μια απλή, καθημερινή διατροφική συνήθεια που ...
22:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Ειδικός προτείνει να προσθέσετε ένα μπαχαρικό στο νερό σας για να κοιμηθείτε καλά

Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, αλλά εξαντλεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα ...
06:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αλτσχάιμερ: Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Γιατί αξίζει να το εντάξετε στην διατροφή σας

Η μάχη ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ ξεκινά από την διατροφή μας. Παρόλο που η ηλικία και τα γον...
22:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Γιατρός προτείνει 3 τεχνικές χαλάρωσης για να αντιμετωπίσετε την αϋπνία

Καθώς οι ρυθμοί της ζωής αυξάνονται, οι “συμβουλές ύπνου” βρίσκονται ανάμεσα στις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι