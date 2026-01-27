Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα

Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεση τους μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι για να πληρώσουν στην Εφορία τον φόρο για τα αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν το 2024 για τα φορολογικά έτη 2015-2023 και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό αφορά τους φορολογούμενους που προχώρησαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για τα παραπάνω αναδρομικά ποσά και που τους έχει βεβαιώσει η ΑΑΔΕ το ποσό του φόρου που τους αναλογεί.

Συνεπώς ορισμένοι από τους παραπάνω φορολογούμενους θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο αναδρομικών έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 και κάποιοι άλλοι έως τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όπου τα ποσά είναι άνω των 300 ευρώ. Διευκρινίζεται ωστόσο πως το ποσό του φόρου αναδρομικών που έχει βεβαιωθεί αλλά και η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση του αναγράφονται στα ειδοποιητήρια των υπόχρεων που έχουν αναρτηθεί στο taxisnet.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, προβλέπονται τα παρακάτω για τα πρόστιμα όσον αφορά το θέμα των αναδρομικών. Αναλυτικά:

Εάν η διαφορά που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά , είναι κάτω των 100 ευρώ, τότε δεν προκύπτει φόρος .

. Εάν με την νέα εκκαθάριση, δηλαδή αφού προστεθούν τα αναδρομικά και προκύψει διαφορά φόρου άνω των 100 ευρώ, τότε βγαίνει και πρόστιμο το οποίο είναι 100 ευρώ ανά δήλωση.

Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Εάν κάποιος έχει λάβει αναδρομικά ποσά σε 3 έτη, τότε θα του προκύψουν τρία πρόστιμα.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αλλά και για τις τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών.

Οι προσαυξήσεις

Επίσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω για τον φόρο αναδρομικών. Αναλυτικά:

1)Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και μη εξόφληση φόρου αναδρομικών

Όσοι από τους υπόχρεους έχουν υποβάλει τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 για τα αναδρομικά που έλαβαν το 2024 για το παραπάνω διάστημα και τους έχει βεβαιωθεί ο αντίστοιχος φόρος αλλά δεν τον εξοφλήσουν έως την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφει το ειδοποιητήριο τους, τότε θα εξακολουθούν να χρωστούν το κεφάλαιο.

Και μόλις παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση του φόρου, ύστερα από τον επόμενο μήνα θα έχουν μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως περίπου 0,8%. Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα:

Εάν ο υπόχρεος φορολογούμενος υπέβαλε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά που εισέπραξε το 2024, του επιβεβαιώθηκε ένας φόρος των 100 ευρώ και αυτός πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου αλλά δεν τον εξοφλήσει μέχρι εκείνη την ημέρα και επιθυμεί να τον πληρώσει από την 1η Φεβρουαρίου, τότε θα πρέπει να είναι γνωρίζει τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Θα υπάρξει από την 1 η Φεβρουαρίου μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως των 0,8% στα 100 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει 100, 80 ευρώ (100+0,8%) στην Εφορία.

μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως των 0,8% στα 100 ευρώ, δηλαδή θα (100+0,8%) στην Εφορία. Από την 1η Μαρτίου η προσαύξηση αυτή, θα ανεβάσει το ποσό του φόρου στα 101,60 ευρώ (100 ,80+0,8%) κλπ.

Το ποσοστό αυτό της προσαύξησης θα ισχύει για κάθε μήνα όσο ο υπόχρεος δεν πληρώνει τον φόρο των αναδρομικών που του αναλογεί.

2) Μη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά

Οι υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά που πήραν το 2024 θα πρέπει να γνωρίζουν πως κάποια στιγμή η ΑΑΔΕ θα τους στείλει ειδοποιητήρια όπου θα αναγράφεται το ποσό του φόρου αναδρομικών που θα κληθούν να πληρώσουν αφού προηγουμένως η Εφορία έχει εκκαθαρίσει με αυτόματο τρόπο τη σχετική δήλωση.

Και εάν αυτή η αυτόματη εκκαθαρισμένη δήλωση βγάλει και χρεωστικό ποσό, για παράδειγμα άνω των 100 ευρώ, τότε θα προκύψει και πρόστιμο αλλά θα έχει και προσαύξηση 0,8%.