Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα

Σύνοψη από το

  • Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους μισθωτοί και συνταξιούχοι για να πληρώσουν τον φόρο για τα αναδρομικά ποσά που εισέπραψαν το 2024, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.
  • Εάν με τη νέα εκκαθάριση προκύψει διαφορά φόρου άνω των 100 ευρώ από τα αναδρομικά, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά δήλωση. Αντίθετα, για διαφορές κάτω των 100 ευρώ δεν προκύπτει φόρος.
  • Μηνιαία προσαύξηση περίπου 0,8% επιβάλλεται στο οφειλόμενο κεφάλαιο για όσους δεν εξοφλήσουν τον φόρο αναδρομικών έως την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό ισχύει και για όσους δεν υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση και τους βεβαιωθεί φόρος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

αναδρομικά

Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεση τους μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι για να πληρώσουν στην Εφορία τον φόρο για τα  αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν το 2024 για τα φορολογικά έτη 2015-2023 και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Της Κατερίνας Φεσσά            

Αυτό αφορά τους φορολογούμενους που προχώρησαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για τα παραπάνω αναδρομικά ποσά και που τους έχει βεβαιώσει η ΑΑΔΕ το ποσό του φόρου που τους αναλογεί.

Συνεπώς ορισμένοι από τους παραπάνω φορολογούμενους θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο αναδρομικών έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 και κάποιοι άλλοι έως τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όπου τα ποσά είναι άνω των 300 ευρώ. Διευκρινίζεται ωστόσο πως το ποσό του φόρου αναδρομικών που έχει βεβαιωθεί αλλά και η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση του αναγράφονται στα ειδοποιητήρια των υπόχρεων που έχουν αναρτηθεί στο taxisnet.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, προβλέπονται τα παρακάτω για τα πρόστιμα όσον αφορά το θέμα των αναδρομικών. Αναλυτικά:

  • Εάν η διαφορά που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά, είναι κάτω των 100 ευρώ, τότε δεν προκύπτει  φόρος .
  • Εάν με την νέα εκκαθάριση, δηλαδή αφού προστεθούν τα αναδρομικά και προκύψει διαφορά φόρου άνω των 100 ευρώ, τότε βγαίνει και πρόστιμο το οποίο είναι 100 ευρώ ανά δήλωση.

Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Εάν κάποιος έχει λάβει αναδρομικά ποσά σε 3 έτη, τότε θα του προκύψουν τρία πρόστιμα.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αλλά και για τις τροποποιητικές δηλώσεις  λόγω αναδρομικών.

Οι προσαυξήσεις

Επίσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω για τον φόρο αναδρομικών. Αναλυτικά:

1)Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και μη εξόφληση φόρου αναδρομικών

Όσοι από τους υπόχρεους έχουν υποβάλει τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 για τα αναδρομικά που έλαβαν το 2024 για το παραπάνω διάστημα και τους έχει βεβαιωθεί ο αντίστοιχος φόρος αλλά δεν τον εξοφλήσουν έως την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφει το ειδοποιητήριο τους, τότε θα εξακολουθούν να χρωστούν το κεφάλαιο.

Και μόλις παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση του φόρου, ύστερα από τον επόμενο μήνα θα έχουν μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως περίπου 0,8%. Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα:

Εάν ο υπόχρεος φορολογούμενος υπέβαλε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά που εισέπραξε το 2024, του επιβεβαιώθηκε ένας φόρος των 100 ευρώ και αυτός πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου αλλά δεν τον εξοφλήσει μέχρι εκείνη την ημέρα και επιθυμεί να τον πληρώσει από την 1η Φεβρουαρίου, τότε θα πρέπει να είναι γνωρίζει τα παρακάτω. Αναλυτικά:

  • Θα υπάρξει από την 1η Φεβρουαρίου μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως των 0,8% στα 100 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει 100, 80 ευρώ (100+0,8%) στην Εφορία.
  • Από την 1η Μαρτίου η προσαύξηση αυτή, θα ανεβάσει το ποσό του φόρου στα 101,60 ευρώ (100 ,80+0,8%) κλπ.

Το ποσοστό αυτό της προσαύξησης θα ισχύει για κάθε μήνα όσο ο υπόχρεος δεν πληρώνει τον φόρο των αναδρομικών που του αναλογεί.

2) Μη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά

Οι υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά ποσά που πήραν το 2024 θα πρέπει να γνωρίζουν πως κάποια στιγμή  η ΑΑΔΕ θα τους στείλει ειδοποιητήρια όπου θα αναγράφεται το ποσό του φόρου αναδρομικών που θα κληθούν να πληρώσουν αφού προηγουμένως η Εφορία έχει εκκαθαρίσει με αυτόματο τρόπο τη σχετική δήλωση.

Και εάν αυτή η αυτόματη εκκαθαρισμένη δήλωση βγάλει και χρεωστικό ποσό, για παράδειγμα άνω των 100 ευρώ, τότε θα προκύψει και πρόστιμο αλλά θα έχει και προσαύξηση 0,8%.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στη χοληστερίνη σας όταν τρώτε βρώμη κάθε πρωί

29χρονη έχασε 38 κιλά με έναν απλό κανόνα και χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος – «Η ντροπιαστική στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου»

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/1/2026

Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:25 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στεγαστική κρίση: Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» – Ποια είναι τα οφέλη για τους δικαιούχους

Στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», προχωρά άμεσα η κυβέρνηση,...
11:45 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Φοροδιαφυγή: Περισσότεροι από 68.000 έλεγχοι το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την παραβατικότητα

Συνολικά 68.400 επιτόπιους ελέγχους διενήργησε το 2025 η ΑΑΔΕ σε όλες τις περιφέρειες της χώρα...
08:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων

Στα 60 ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται η ετήσια επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος που πληρών...
07:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από σήμερα έως και τις 30 Ιανουαρίου

Συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους, από σήμερα έως τις 30 ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι