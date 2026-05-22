Γερμανία: Θα συμμετάσχει στην αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες στο 4%

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Βάντεφουλ
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σημαντικές ανακοινώσεις για την αμυντική πολιτική της Γερμανίας έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ενόψει της έναρξης της συνόδου κορυφής στη Σουηδία.

Το Βερολίνο προχωρά σε δραστική αύξηση των στρατιωτικών του κονδυλίων, ενώ παράλληλα δηλώνει έτοιμο να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στον Περσικό Κόλπο και αποδέχεται τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αναδιάταξη των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Άμυνα και Ουκρανία

Σύμφωνα με το Reuters, ο Βάντεφουλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γερμανία «θα δαπανήσει περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα φέτος και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον νέο στόχο του 5%».

Παράλληλα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στα σχέδια του Βερολίνου για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας του Κιέβου.

«Η Γερμανία θα προτείνει την εντατικοποίηση της αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία με στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής», είπε χαρακτηριστικά.

Ορμούζ και αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων

Ο Βάντεφουλ ανακοίνωσε επίσης ότι η Γερμανία προετοιμάζεται να συμμετάσχει στην αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπό την ηγεσία της Βρετανίας.

Έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει πως «δεν την βλέπω ως αποστολή του ΝΑΤΟ».

Σχετικά με την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, ο Γερμανός ΥΠΕΞ υποστήριξε: «Ήταν πάντα σαφές ότι οι ΗΠΑ θα μετακινούσαν στρατεύματα».

Στρατιώτες στην Πολωνία και πύραυλοι στη Γερμανία

Τέλος, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σχολίασε θετικά τις ευρύτερες κινήσεις της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

«Καλωσορίζω την απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει 5.000 επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παράλληλα «η Γερμανία προσκαλεί τις ΗΠΑ να εμείνουν στο αρχικό τους σχέδιο για την ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Δοξιάδη»

Γεωργιάδης για τον γιατρό που ζήτησε «φακελάκι»: «Θα είμαι αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Κεραμέως

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν

Το «vibe coding» έρχεται στο κινητό σου: Η επανάσταση του προσωπικού λογισμικού
περισσότερα
14:41 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πολιτικός «σεισμός» στην Τουρκία: Στο ΣτΕ προσέφυγε το CHP για την καθαίρεση Οζέλ – Επεισόδια και νέες κινητοποιήσεις απόψε

Σε κατάσταση πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης έχει περιέλθει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκί...
12:28 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Al Arabiya: Αυτό είναι το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μια σημαντική διπλωματική κινητικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων...
12:05 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΝΑΤΟ: Το σχέδιο του Μαρκ Ρούτε για τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και το «φλερτ» με τον Τραμπ

Σε μια κρίσιμη φάση αναπροσαρμογής της στρατηγικής του εισέρχεται το ΝΑΤΟ, καθώς οι Ευρωπαίοι ...
11:40 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Τραμπ κατά Κολμπέρ: Το ειρωνικό «αντίο» στον παρουσιαστή μετά το φινάλε του «The Late Show» – «Τελείως ηλίθιος, χωρίς ταλέντο»

Η αυλαία για τη μακροχρόνια τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ στο δίκτυο C...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν