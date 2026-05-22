Γερμανία: Θα συμμετάσχει στην αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες στο 4%

Σημαντικές ανακοινώσεις για την αμυντική πολιτική της Γερμανίας έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ενόψει της έναρξης της συνόδου κορυφής στη Σουηδία.

Το Βερολίνο προχωρά σε δραστική αύξηση των στρατιωτικών του κονδυλίων, ενώ παράλληλα δηλώνει έτοιμο να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στον Περσικό Κόλπο και αποδέχεται τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αναδιάταξη των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Άμυνα και Ουκρανία

Σύμφωνα με το Reuters, ο Βάντεφουλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γερμανία «θα δαπανήσει περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα φέτος και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον νέο στόχο του 5%».

Παράλληλα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στα σχέδια του Βερολίνου για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας του Κιέβου.

«Η Γερμανία θα προτείνει την εντατικοποίηση της αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία με στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής», είπε χαρακτηριστικά.

Ορμούζ και αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων

Ο Βάντεφουλ ανακοίνωσε επίσης ότι η Γερμανία προετοιμάζεται να συμμετάσχει στην αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπό την ηγεσία της Βρετανίας.

Έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει πως «δεν την βλέπω ως αποστολή του ΝΑΤΟ».

Σχετικά με την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, ο Γερμανός ΥΠΕΞ υποστήριξε: «Ήταν πάντα σαφές ότι οι ΗΠΑ θα μετακινούσαν στρατεύματα».

Στρατιώτες στην Πολωνία και πύραυλοι στη Γερμανία

Τέλος, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σχολίασε θετικά τις ευρύτερες κινήσεις της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

«Καλωσορίζω την απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει 5.000 επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παράλληλα «η Γερμανία προσκαλεί τις ΗΠΑ να εμείνουν στο αρχικό τους σχέδιο για την ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία».