Ηράκλειο: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ηράκλειο, Λειψυδρία

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ηράκλειο, Λειψυδρία Κυριάκος Μητσοτάκης, Ηράκλειο, Λειψυδρία

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβη προς το χώρο διεξαγωγής του 4ου προσυνεδρίου της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

