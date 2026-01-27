Ισπανία: Η κυβέρνηση θα πληρώσει αποζημιώσεις 20 εκατ. ευρώ στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Κόρντομπα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία

Η Ισπανία θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα της σύγκρουσης τρένων υψηλής ταχύτητας την περασμένη εβδομάδα που προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 150, όπως δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Η χώρα προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από την καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ κοντά στη νότια πόλη Κόρντομπα που οδήγησε σε έναν από τους μεγαλύτερους απολογισμούς θανάτων από σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία και τον υψηλότερο στην Ισπανία από το 2013.

Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν θα λάβουν 216.000 η κάθε μία εντός τριών μηνών το πολύ — 72.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή από την κυβέρνηση και προκαταβολική ασφαλιστική αποζημίωση 72.000 ευρώ. Άλλα 72.000 θα καταβληθούν από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών.

«Ξέρουμε πως οι κανονικές διαδικασίες και τα νομικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στη ζωτική επείγουσα ανάγκη μιας τραγωδίας όπως αυτή», είπε ο Πουέντε, προσθέτοντας πως τα θύματα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περιμένουν για χρόνια προκειμένου να λάβουν υποστήριξη.

Οι πολιτικές πιέσεις

Οι πληρωμές στους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 έως 84.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Πουέντε. Ο υπουργός τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης μετά το δυστύχημα στη Αδαμούθ και άλλα συμβάντα την ίδια εβδομάδα, περιλαμβανομένου του θανάτου ενός μηχανοδηγού στην Καταλονία και άλλων δύο ατυχημάτων χωρίς απώλειες. Το κυριότερο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την παραίτησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, ο Πουέντε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει ήρεμη συνείδηση, κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επικοινωνήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στους πολίτες.

Η σιδηροδρομική υπηρεσία της Καταλονίας Rodalies αντιμετώπισε επίσης προβλήματα την περασμένη εβδομάδα όταν πολλοί οδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να χάσουν τα δρομολόγιά τους, ενώ μία βλάβη στο λογισμικό προκάλεσε κατάρρευση του κύριου κέντρου της για τον έλεγχο σιδηροδρομικής κυκλοφορίας χθες, Δευτέρα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΣΕΠ: Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2026 για 510 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο-Πότε θα βγει το ΦΕΚ και ποιε...

ESM: Στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρωζώνης τα ελληνικά ομόλογα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το spread

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:24 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Νορβηγία: Η Βουλή ενέκρινε σχέδιο 2 δισ. δολαρίων για την προμήθεια συστημάτων πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς

Το κοινοβούλιο στην Νορβηγία ενέκρινε σήμερα, Τρίτη, ένα σχέδιο προμηθειών ύψους 2 δισεκατομμυ...
18:18 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένη είναι η φίλαθλη κοινότητα από το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ ...
18:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι ασαφείς προθέσεις του Τραμπ για επέμβαση, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει την καταστολή του κινήματος διαφωνούντων

Τίποτε δεν είναι σαφές για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έστειλε αμερικανική αρμάδα ανο...
17:16 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ για την κρίση με την ICE – «Χρειαζόμαστε ενότητα – διαδηλώστε ειρηνικά»

Παρέμβαση στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ αναφορικά με την αιματηρή δράση της Υπηρεσίας Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι