Κικίλιας: «Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 22,16 εκ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο»

  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 22,16 εκατ. ευρώ.
  • Από αυτό, 12,27 εκατ. ευρώ αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες για ταξίδια Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, ενώ 9,88 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε 1.788 επιχειρήσεις για μεταφορά εμπορευμάτων περιόδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022.
  • Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι το μέτρο «λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας».
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΛΟΙΟ ΤΗΝΟΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις νησιωτικών περιοχών της χώρας, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 22.160.289,79 ευρώ.

Από το συνολικό αυτό ποσό, 12.273.674,92 ευρώ αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παράλληλα, 9.886.614,87 ευρώ κατευθύνθηκαν σε 1.788 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Β’ φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι πληρωμές αυτές αφορούν την εξόφληση του υπολοίπου των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων με έδρα τα 31 νησιά, με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, καθώς και οι αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ, έχουν ήδη εξοφληθεί, τον Μάιο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024 αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη βούλησή μας. Το μέτρο λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας, τόσο στις μετακινήσεις τους όσο και στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε:

«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο έχει ως στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την καθημερινότητα των νησιωτών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για τον ανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του μέτρου, προς όφελος των νησιών μας».

