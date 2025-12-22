Κολομβία: Μονομερής εκεχειρία από τον ELN για την περίοδο των εορτών

Τη μονομερή αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων ανακοίνωσε την Κυριακή ο αντάρτικος Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην Κολομβία, ενόψει των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 3 Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, η ηγεσία του ELN έχει δώσει εντολή σε όλες τις μονάδες του να απέχουν από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά των κρατικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

«Διευκρινίζουμε ότι η πολιτική του ELN δεν είναι να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν τον πληθυσμό», τόνισε ακόμη η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

El ELN envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año.

El cese iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre del presente año y finalizará a las 00:00 horas del 3 enero de 2026 pic.twitter.com/2RQ4glots7 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 21, 2025

Η ανακοίνωση της οργάνωσης καταγράφεται μερικές ημέρες μετά την επίθεση με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους τριάντα σε βάση στη βόρεια Κολομβία.

Την περασμένη εβδομάδα οι αντάρτες κήρυξαν περιορισμό των πολιτών σε περιοχές που ελέγχουν και απείλησαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Λάβαμε το μήνυμα αυτό με κάποια ανακούφιση αλλά και ανησυχία», αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν, τονίζοντας πως ενέργειες της οργάνωσης έχουν κάνει «κακό σε αμάχους με διάρκεια»

Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la… https://t.co/LvfxJ4iJX7 — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) December 21, 2025

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε εξάλλου πως η εκεχειρία αυτή αφορά επίσης «τις εχθροπραξίες με άλλες ένοπλες οργανώσεις», με τις οποίες ο ELN βρίσκεται σε σύγκρουση.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο και τον ELN ουσιαστικά ανεστάλησαν από το 2024.

Αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, ο κ. Πέτρο αποπειράθηκε να εξασφαλίσει την «απόλυτη ειρήνη» μέσω διαπραγματεύσεων με τον ELN και άλλες ένοπλες παρατάξεις. Σκοπός ήταν να αφοπλιστούν και να διαλυθούν όλες.

Όμως τα περισσότερα από τα εγχειρήματα αυτής της φύσης κατέληξαν σε αδιέξοδο κι η δεξιά αντιπολίτευση καταγγέλλει την ενίσχυση των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP