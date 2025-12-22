Κολομβία: Μονομερής εκεχειρία από τον ELN για την περίοδο των εορτών

  • Ο αντάρτικος Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην Κολομβία ανακοίνωσε την Κυριακή τη μονομερή αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, ενόψει των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 3 Ιανουαρίου 2026.
  • Η ανακοίνωση καταγράφεται μερικές ημέρες μετά την επίθεση με drones που στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς, με την οργάνωση να τονίζει ότι «η πολιτική του ELN δεν είναι να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν τον πληθυσμό».
  • Η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν αντέδρασε με «ανακούφιση αλλά και ανησυχία», επισημαίνοντας πως ενέργειες της οργάνωσης έχουν κάνει «κακό σε αμάχους με διάρκεια». Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ELN έχουν ουσιαστικά ανασταθεί από το 2024.
Τη μονομερή αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων ανακοίνωσε την Κυριακή ο αντάρτικος Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην Κολομβία, ενόψει των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 3 Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, η ηγεσία του ELN έχει δώσει εντολή σε όλες τις μονάδες του να απέχουν από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά των κρατικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

«Διευκρινίζουμε ότι η πολιτική του ELN δεν είναι να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν τον πληθυσμό», τόνισε ακόμη η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης καταγράφεται μερικές ημέρες μετά την επίθεση με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους τριάντα σε βάση στη βόρεια Κολομβία.

Την περασμένη εβδομάδα οι αντάρτες κήρυξαν περιορισμό των πολιτών σε περιοχές που ελέγχουν και απείλησαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Λάβαμε το μήνυμα αυτό με κάποια ανακούφιση αλλά και ανησυχία», αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν, τονίζοντας πως ενέργειες της οργάνωσης έχουν κάνει «κακό σε αμάχους με διάρκεια»

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε εξάλλου πως η εκεχειρία αυτή αφορά επίσης «τις εχθροπραξίες με άλλες ένοπλες οργανώσεις», με τις οποίες ο ELN βρίσκεται σε σύγκρουση.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο και τον ELN ουσιαστικά ανεστάλησαν από το 2024.

Αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, ο κ. Πέτρο αποπειράθηκε να εξασφαλίσει την «απόλυτη ειρήνη» μέσω διαπραγματεύσεων με τον ELN και άλλες ένοπλες παρατάξεις. Σκοπός ήταν να αφοπλιστούν και να διαλυθούν όλες.

Όμως τα περισσότερα από τα εγχειρήματα αυτής της φύσης κατέληξαν σε αδιέξοδο κι η δεξιά αντιπολίτευση καταγγέλλει την ενίσχυση των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

