Βαριά ήττα για τους Σοσιαλιστές στη δυτική Ισπανία – Το PP αύξησε τις έδρες του

  • Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) αναδείχθηκε νικητής στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής στην Εστρεμαδούρα, στη δυτική Ισπανία, ενώ οι σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ υπέστησαν βαριά ήττα.
  • Το PSOE απώλεσε 14 μονάδες και 10 έδρες, πέφτοντας στις 18 έδρες σε μια περιφέρεια που για σειρά ετών χαρακτηριζόταν οχυρό του. Η ήττα αποδίδεται στο βάρος πολλαπλών σκανδάλων.
  • Το PP συγκέντρωσε το 43% και 29 έδρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα χρειαστεί την υποστήριξη της ακροδεξιάς Vox για να κυβερνήσει. Υποθέσεις διαφθοράς αφορούν στενούς συνεργάτες, τη σύζυγο και τον αδελφό του κ. Σάντσεθ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βαριά ήττα για τους Σοσιαλιστές στη δυτική Ισπανία – Το PP αύξησε τις έδρες του
Spanish Prime Minister Pedro Sanchez arrives for a meeting with German President Frank-Walter Steinmeier at the Moncloa Palace in Madrid, Spain, Thursday, Nov. 27, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) αναδείχθηκε νικητής στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής στην Εστρεμαδούρα, στη δυτική Ισπανία, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου οι σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ υπέστησαν βαριά ήττα, υπό το βάρος πολλαπλών σκανδάλων. Παράλληλα, η ακροδεξιά ενίσχυσε την παρουσία της στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, με το 99% των ψήφων καταμετρημένο, το PP συγκέντρωσε το 43% και αναμένεται να καταλάβει 29 από τις 65 έδρες στο περιφερειακό κοινοβούλιο, αυξάνοντας ελαφρώς τη δύναμή του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, όπου είχε 28 έδρες.

Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι το παραδοσιακό κόμμα της ισπανικής δεξιάς θα χρειαστεί υποστήριξη από την ακροδεξιά παράταξη Vox για να κυβερνήσει. Αυτό το τελευταίο κόμμα είδε τις έδρες του να αυξάνονται από τις 5 στις 11 (σχεδόν 17% των ψήφων).

Το PSOE απώλεσε 14 μονάδες και 10 έδρες: με ποσοστό λίγο κάτω από το 26%, δεν θα καταλάβει παρά 18 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο περιφέρειας που για σειρά ετών χαρακτηριζόταν οχυρό του — κυβερνούσε εκεί ως το 2023.

Οι πρόωρες εκλογές στην περιφέρεια με κυρίως αγροτική οικονομία, που μετρά κάπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, ήταν η πρώτη τέτοια διαδικασία μετά τη διαταγή δικαστηρίου ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άβαλος, στενός συνεργάτης του κ. Σάντσεθ, να προσαχθεί σε δίκη για υπόθεση διαφθοράς.

Προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του, ο κ. Άβαλος κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Η εισαγγελία ζητεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών. Το PSOE, στο οποίο είχε ενταχθεί το 1981, τον διέγραψε.

Άλλες έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς έχουν στο στόχαστρο τη σύζυγο του κ. Σάντσεθ, τη Μπεγόνια Γκόμες, και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Νταβίντ Σάντσεθ.

Αυτός ο τελευταίος κατηγορείται πως χρησιμοποίησε την πολιτική επιρροή του αδελφού του και επικεφαλής της κυβέρνησης για να εξασφαλίσει το 2017 θέση υπεύθυνου για τις τέχνες και τα θεάματα στην επαρχιακή κυβέρνηση της Μπαδαχόθ, στη νοτιοδυτική Εστρεμαδούρα.

Αναμένεται να δικαστεί για αθέμιτη χρήση επιρροής τον Μάιο του 2026 μαζί με άλλους δέκα κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του σοσιαλιστή υποψηφίου για την προεδρία της κυβέρνησης στην Εστρεμαδούρα, του Μιγκέλ Άνχελ Γαγιάρδο.

Το PSOE επικρίνεται εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες για την υποτιθέμενη ανικανότητά του να αντιμετωπίσει υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης για τις οποίες κατηγορούνται ανώτεροι αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

