Στιβ Γουίτκοφ: «Eποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

Ως παραγωγικές και εποικοδομητικές περιέγραψε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διήμερο ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, με φόντο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι επαφές αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στην εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως σημειώθηκε πρόοδος στις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: Reuters.