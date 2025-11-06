Φάμελλος στη Βουλή: «Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη, αλλά φορολογική αδικία»

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του στη Βουλή επί του φορολογικού νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για μια κοινωνική πραγματικότητα «αδικίας, ανισοτήτων και ανασφάλειας» που «δεν αλλάζει με επικοινωνιακά τεχνάσματα» και σχολιάζοντας πως «ούτε ο πρωθυπουργός δεν ήρθε σήμερα στη Βουλή για να στηρίξει το νομοσχέδιο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε «υποκριτική» την στάση της κυβέρνησης όσον αφορά το σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο και την κατηγόρησε ότι το παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση υπέρ της κοινωνίας «για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη», όταν ταυτόχρονα «κλείνει» ταχυδρομεία, σχολεία και τράπεζες με αποτέλεσμα να ερημώνει η ύπαιθρος.

«Οι μικρές φοροαπαλλαγές για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα για τις οποίες πανηγυρίζετε, θα εξανεμιστούν από την καλπάζουσα ακρίβεια και τον πληθωρισμό μέσα σε έναν μήνα», είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι παράλληλα τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων και τα υπερπλεονάσματα θα σημειώσουν και πάλι ρεκόρ.

«Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη. Αυτό λέγεται φορολογική αδικία», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «ένα άλλο φορολογικό μοντέλο», στο οποίο θα φορολογείται «πρώτα από όλα ο μεγάλος και άδικος πλούτος», προτάσεις, που, όπως είπε, έχουν ήδη κοστολογηθεί από το ΓΛΚ και έχουν κατατεθεί «με γνώμονα τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις».

Ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μείωση ή και η προσωρινή αναστολή του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, που συμπεριλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη της ΕΕ εδώ και τρία χρόνια και η «δίκαιη» φορολόγηση με κατάργηση του τεκμαρτού φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες.

Προκάλεσε την κυβέρνηση να εισαγάγει τις εν λόγω προτάσεις στις τροπολογίες και μάλιστα να προχωρήσει σε ονομαστική ψηφοφορία για «να δούμε τι θα ψηφίσει» η ΚΟ της ΝΔ. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει το «ακριβώς αντίθετο» από την κυβέρνηση, η οποία «εξαπάτησε» τους ψηφοφόρους το 2019. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στους αγρότες, οι οποίοι όπως σημείωσε, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, εν μέσω σοβαρών προβλημάτων που πηγάζουν από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά το θέμα των ΕΛΤΑ, είπε πως υλοποιείται ένα καθαρό «σχέδιο της κυβέρνησης», επισημαίνοντας πως αποδείχθηκε από δημοσιεύματα ότι τα γνώριζαν όλοι όλα. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την αναβολή της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής που είχε οριστεί μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών να απαντήσει πότε ακριβώς θα γίνει.

Όπως είπε, με το κλείσιμο των εκατοντάδων υποκαταστημάτων, δίνεται η «χαριστική βολή» στην περιφέρεια, κάνοντας λόγο για «σχέδιο εξόντωσης της περιφερειακής Ελλάδας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι οι «ελιγμοί» του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνοι και ότι «απαιτείται μια προοδευτική προοπτική» για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας «σύμπραξης» «παρά τις αρνήσεις και τους εγωισμούς άλλων κομμάτων».