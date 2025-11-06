Βουλή: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για ονομαστική ψηφοφορία στο φορολογικό νομοσχέδιο – Οι θέσεις των κομμάτων

Κατέθεσε και επισήμως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε προαναγγείλει ο εισηγητής της, το αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολο του σχεδίου νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα, ενώ λόγω του μεγάλου αριθμού βουλευτών που εγράφησαν για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου η συζήτηση του σχεδίου νόμου θα συνεχιστεί και αύριο στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση διεξάγεται με τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης, ενώ έχουν εγγραφεί 87 βουλευτές για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου.

Πετραλιάς: Οι μειώσεις σε φόρους είναι αναλογικές και μειώνουν την ανισότητα

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, με παρέμβασή του απέκρουσε ότι το νομοσχέδιο φέρνει λίγα για τους πολλούς και πολλά για τους λίγους και ότι επιτείνει την φτώχεια και απέρριψε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί με τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις ότι οι νέες φορολογικές κλίμακες δεν έχουν προοδευτικής λογική αλλά δημιουργούν μεγαλύτερο κέρδος σε όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι «πάντα εκ της φύσεώς τους οι κλίμακες μετράνε σε ποσοστά το φόρο, όχι σε απόλυτα νούμερα» και παρέθεσε στοιχεία ότι «για τα έως 20.000 ευρώ μεικτό εισόδημα, δηλαδή 1.200 καθαρά, η μείωση του φόρου χωρίς παιδιά είναι 8%. Αντίστοιχα, για όσους έχουν 40.000 ευρώ εισόδημα, η μείωση αυτή περιορίζεται στο 6,5%. Για όσους έχουν εισόδημα έως 20.000 και ένα τέκνο η μείωση του φόρου είναι 17%, αντίστοιχα στα 40.000 εισόδημα με ένα τέκνο η μείωση αυτή είναι στο 11%».

Ο κ. Πετραλιάς είπε πως «προφανώς, αν κάποιος που είναι στο μηδέν φόρο, δεν έχει μείωση φόρου, και κάποιος άλλος που είναι στα 20.000 ευρώ έχει μείωση φόρου γιατί πληρώνει φόρο». Σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων, είπε ότι «στο Draft Budgetary Plan η μείωση του ποσοστού φτώχειας σε απόλυτα νούμερα από το 16,9% πέφτει 1,8% με τις ρυθμίσεις αυτές. Ειδικά, εκεί που έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Στους νέους έως 24 τεσσάρων ετών και σε όσους έχουν τρία παιδιά και άνω. Ειδικότερα, στους νέους έως 24 ετών, από το 22% πέφτει το ποσοστό φτώχειας κατά 2,2% και με τρία παιδιά ή παραπάνω από 24,8% ποσοστού φτώχιας αυτής πέφτει κατά 3,3%».

Σχετικά με τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός είπε ότι με έναν γρήγορο υπολογισμό, αυτά κοστίζουν 6 δισ. ευρώ το χρόνο και εάν αυτά εφαρμοστούν σε ετήσια βάση φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ και ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να πει ποιους νέους φόρους θα βάλει για να βρεθούν αυτά τα 6-7 δισ. ευρώ που απαιτούνται.

Κουκουλόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει λευκή επιταγή επί της Αρχής – Τα θετικά μέτρα θα τα ψηφίσουμε

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει λευκή επιταγή ψηφίζοντας επί της Αρχής ένα νομοσχέδιο με το διαφωνεί με την φιλοσοφία του, όπως θα έκανε και η ΝΔ εάν ήταν στην Αντιπολίτευση. Τα θετικά μέτρα ασφαλώς έχουμε πει ότι θα τα ψηφίσουμε. Μην επιχειρείτε όμως με αυτό τον τρόπο επικοινωνιακά οφέλη» απάντησε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος στην αναγγελία του εισηγητή της πλειοψηφίας Μάνου Κόνσολα ότι θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία επί της Αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του υπουργείου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι «για τις επιμέρους θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή και ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης σας απάντησε πολύ καθαρά ότι θα κάνουμε ότι θα κάνατε και εσείς εάν εμείς ως κυβέρνηση φέρναμε για ψήφιση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και το νέο ΕΚΑΣ. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε στην κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση η στήριξη επιμέρους άρθρων δεν σημαίνει ότι έχουμε την παραμικρή συμφωνία με το πλαίσιο που έχει χαράξει η κυβέρνηση για την οικονομία. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση για την πλήρη ανατροπή σε προτεραιότητες, ώστε η χώρα να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Συνεπώς μην ποντάρατε στην επικοινωνιακή σας, υπεροχή που είναι δεδομένη για γνωστούς λόγους».

Ο εισηγητής της μειοψηφίας είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν τα εισοδήματα, το δημογραφικό και τον δημοσιονομικό χώρο και κατέδειξε τις εναλλακτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Σχολιάζοντας τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τα εισοδήματα, ο κ. Κουκουλόπουλος εκτίμησε πως «η βελόνα δεν θα κινηθεί τελικά προς τα πάνω της βελτίωσης της ζωής των πολιτών». Αναγνώρισε ότι οι ποιο μετρήσιμες επιπτώσεις των μέτρων αφορούν τις κατηγορίες που αφορούν το δημογραφικό αλλά το θέμα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο – τρία επιδόματα. Το νομοσχέδιο, είπε, δεν έχει στόχευση την Περιφερειακή ανάπτυξη όπως αυτή απουσιάζει σε όλη την πολιτική της κυβέρνησης και φαίνεται και στο θέμα των ΕΛΤΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το στεγαστικό ανέφερε μεταξύ άλλων θα είχε μικρότερη ένταση εάν είχαμε επενδύσει στην Περιφερειακή ανάπτυξη.

Το φορολογικό μας σύστημα είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ «χρειάζεται μεταρρύθμιση αλλά με ένα βασικό χαρακτηριστικό να είναι ταυτόχρονα αναπτυξιακή η φορολογική μας πολιτική αλλά και κοινωνικά δίκαιη. Αυτό χρειάζεται» και πρόσθεσε πως «εδώ δεν έχουμε ούτε καμία μεγάλη ή μικρή μεταρρύθμιση». Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως για μας χρειάζεται τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας με προοδευτικό χαρακτήρα «εδώ έχουμε οριζόντιες μειώσεις».

Ο κ. Κουκουλόπουλος αμφισβήτησε ότι η περίμετρος των μέτρων αφορούν λιγότερους από τα 4 εκατ. φορολογουμένους που αναφέρει η κυβέρνηση «και σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχει να κάνει με παιδιά και ζευγάρια θα δουν αυξήσεις ούτε καν του ευρώ ή είναι κάτω των 10 ευρώ και αυτό στερείται κοινωνικής δικαιοσύνης και αναπτυξιακής πολιτικής». Η κυβέρνηση είπε έχει «δυσανεξία στις ευρωπαϊκές αντιλήψεις και τον διάλογο που αναπτύσσεται για την φορολόγηση του Κεφαλαίου με την οποία ασχολείται όλος ο κόσμος». Για τον δημοσιονομικό χώρο, είπε ότι η κυβέρνηση τον έθεσε στο 1,7 δισ. ευρώ αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης, εάν φύγουμε από την διαρκή μείωση των συντελεστών φόρων όπως σε μερίσματα και γονικές παροχές, τα μέτρα για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και αλλαγής προτεραιοτήτων με στόχο το κόστος ζωής.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είπε «εμείς δεν έχουμε μια πολιτική πρόταση εκτός ορίων αλλά καλύτερης ζωής με άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αυτή είναι η ιδεολογική μας πυξίδα».

Οι θέσεις των αγορητών των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Την αντίθεσή τους επί της φιλοσοφίας που κινείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη-Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που συζητείται στην Ολομέλεια, εξέφρασαν οι ειδικοί αγορητές της αντιπολίτευσης κατά την συζήτησή τους στην Ολομέλεια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «δίνει λίγα στους πολλούς και πολύ περισσότερα σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα».

Συγκεκριμένα, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναφερόμενος στο αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία που έθεσε η ΝΔ είπε «σταματήστε να παραβιάζετε ανοικτές θύρες. Όποιο άρθρο ελαφρύνει έστω και ένα ευρώ την κοινωνική πλειοψηφία εμείς θα το ψηφίσουμε, αλλά κάνουμε σαφές ότι σήμερα δεν συζητάμε απλώς το σκέλος των ελαφρύνσεων, των περίπου 20 ευρώ για το σύνολο των πολιτών, αλλά εάν οι βουλευτές της ΝΔ θα ψηφίσουν για τις μεγάλες φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους».

Ο κ. Μεϊκόπουλος υποστήριξε ότι στο επίκεντρο του νομοσχεδίου «δεν είναι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τα πινακάκια με τις μειώσεις μπορεί να φαντάζουν όμορφα αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών θα συνεχίσει να διαπιστώνει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο «φαίνεται το πώς φαντάζεται η κυβέρνηση της ΝΔ τη μεσαία τάξη, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία. Λίγα για τους πολλούς, πολλά για τους λίγους». Ο κ. Μεϊκόπουλος είπε ότι η μεσαία τάξη ακούει πολλά από την κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια, αλλά εξακολουθεί, μαζί με τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, να πληρώνουν πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, πιο ακριβό ρεύμα, σούπερ μάρκετ, στέγη και καθημερινότητα. Ο βουλευτής καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν θέλει να μειώσει τις ανισότητες. «Αυτό που θέλετε, είναι να κρατάτε ψηλά τα υπερπλεονάσματα και μετά να κάνετε επιλεκτική φορολογική πολιτική». Η κυβέρνηση, είπε, στο προσχέδιο που έχει καταθέσει στην ΕΕ παραδέχεται ότι μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο δημοσιονομικός χώρος, όχι με περικοπές αλλά με την λήψη διακριτών μέτρων, όπως με παρεμβάσεις στα υψηλά κέρδη, τα μερίσματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις. «Εσείς όμως δεν το κάνετε. Έχετε βάλει ταβάνι δαπανών το 1,7 δισ. ευρώ, αλλά αυτό το ποσό προκύπτει από την δική σας πολιτική». Ο κ. Μεϊκόπουλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το 70% των φορολογουμένων δεν θα έχει με τα μέτρα αυτά όφελος από 20 ευρώ το μήνα, όταν οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το 2026 περισσότερα σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού» προσθέτοντας ότι «στεγνώνετε τον κόσμο με έμμεσους φόρους, περιορίζετε το κράτος, χτίζετε υπερπλεονάσματα και μετά λέτε τόσο αντέχει η οικονομία».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι πίσω από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους νέους δεν είναι η στήριξή τους αλλά κρύβεται η έμμεση επιδότηση εργοδοτικού κόστους. Όσοι έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα έχουν κλιμακωτά μεγαλύτερες μειώσεις. Για τα ειδικά μισθολόγια των ενστόλων και του ΥΠΕΞ είπε ότι είναι θετικό και το ένα ευρώ περισσότερο, αλλά υπάρχουν τα αιτήματα για 13ο και 14ο μισθό «που μπορείτε να το κάνετε αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια». Ο κ. Μεϊκόπουλος αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε να τεθούν σε ψηφοφορία και να ψηφιστούν οι τέσσερις τροπολογίες που έχει καταθέσει για την απαλλαγή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 30.000 ευρώ. Την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων. Τον μηδενισμό του ΦΠΑ για τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως και μείωση ΦΠΑ για απορροφητικές πάνες ενηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πλαισίου. Τον προσωρινό μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης και μόνιμη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα επίπεδα της ΕΕ. Μόνιμη μείωση συντελεστών στο σύνολο των νησιών που προβλέπονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2022.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «κοροϊδία εξαγγελιών για το λαό και αποπροσανατολισμού, παραχώρησης προνομίων σε λίγους και εκλεκτούς για το χτίσιμο συμμαχιών, ενταγμένο στη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική» και καταλόγισε σε όλα τα άλλα κόμματα ότι με τις πολιτικές τους «χορεύουν στους ρυθμούς των στρατηγικών επιλογών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου». Για τον ορισμό του δημοσιονομικού χώρου και πλαισίου, ο βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι τα όρια «τα βάζει το κεφάλαιο. Το όποιο κεφάλαιο». Το νομοσχέδιο αυτό, ανέφερε, κάνει «μια πολύ μικρή αναδιανομή της φτώχειας» και ζήτησε να φορολογηθούν οι πλούσιοι, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι».

Σήμερα, ανέφερε, «το 95% των φόρων το πληρώνουν μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, βιοπαλαιστές, και οι αγρότες. Μαζέψατε “ματωμένα” υπερπλεονάσματα, από τους άδικους ταξικούς φόρους και έρχεστε από τη μία να “θολώσετε τα νερά” και να “πετάξετε δύο ψίχουλα” και από την άλλη, να συνεχίσετε να ρίχνετε πακτωλό χρημάτων με τη μορφή ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων στους οικονομικά ισχυρούς». Ο κ. Τσοκάνης, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Λέτε ότι δίνετε μέτρα 1,7 δισ. ευρώ, όταν από την άλλη δίνετε πακτωλό χρημάτων στα μονοπώλια, στις πολυεθνικές, στους επενδυτές, στους τραπεζίτες, γιατί στο κέντρο σας έχετε την κερδοφορία του κεφαλαίου». Ο βουλευτής είπε ότι «ο λαός μας έχει την εμπειρία, έχει το ΚΚΕ δίπλα του, μέσα από τους καθημερινούς οργανωμένους αγώνες να τσακίσει και να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και την πολιτική σας και τις αυταπάτες που καλλιεργούν τα άλλα κόμματα που υποκλίνονται στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και μαζί με το ΚΚΕ να ανοίξει τον δρόμο, να βάλει τις βάσεις της αμφισβήτησης, της ρήξης και της ανατροπής ενός συστήματος που έχει φάει τα ψωμιά του, δεν έχει να του δώσει τίποτε άλλο από πόνο, αδικία, αδιέξοδα, άγχος και ανασφάλεια για την καθημερινότητα, να ανοίξει τον δρόμο, έτσι ώστε να γίνει πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο του».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, είπε πως «η Νέα Αριστερά δεν δέχεται από την κυβέρνηση να της λέει “αφού δίνουμε κάτι, γιατί δεν το ψηφίζετε”» απαντώντας έτσι στην κίνηση της ΝΔ να θέσει το νομοσχέδιο σε ονομαστική ψηφοφορία. Ο κ. Τσακαλώτος επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν την διέπει η αρχή της αντιμετώπισης των ανισοτήτων, αλλά «η αρχή του Μητσοτάκη, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια αναδιανομή του εισοδήματος μόνο εάν αυτή δεν επηρεάσει τους πιο πλούσιους. Να κάνουμε κάτι για τους φτωχούς, αν δεν επηρεάζει τους πλούσιους». Πώς να σας φέρνουμε προτάσεις, είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, «όταν η βασική σας κατεύθυνση είναι να στηρίξετε τους πλούσιους και να μην στηρίξετε τους φτωχούς».

Σχετικά με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε όλους τους βασικούς συντελεστές, είπε ότι για όσους είναι κάτω από τις 10.000 δεν έχουμε καμία ελάφρυνση. Για τα μέτρα που αφορούν το δημογραφικό, είπε ότι η μείωση των συντελεστών γίνεται ανάλογα με τον αριθμό παιδιών. Ο τρόπος έχει αντίστροφη προοδευτικότητα. Έτσι ένας εργαζόμενος με δύο παιδιά και εισόδημα 15.000 θα δει όφελος 300 ευρώ, ενώ ένας εργαζόμενος με τριπλάσιο εισόδημα, 45.000, θα δει όφελος 1.650 ευρώ. Το δημογραφικό, είπε ο κ. Τσακαλώτος, χρειάζεται ένα αναπτυξιακό κράτος. Τα νέα ζευγάρια είναι που έχουν τα μεγάλα προβλήματα και το μόνο που δεν σκέφτονται είναι να κάνουν πέντε παιδιά. Για τα μέτρα που αφορούν τους νέους είπε ότι το πρώτιστο που θα έπρεπε να υπάρχει είναι μια ισχυρή Επιθεώρηση Εργασίας και όχι μια Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας που είναι κάτι σχεδόν ως αστείο. Για τα μέτρα που αφορούν την ενίσχυση της περιφέρειας και τις ακριτικές περιοχές είπε «ότι κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, δεν κοροϊδεύετε εμένα». Για τη νέα φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια, υποστήριξε ότι αυτή αφορά το 8% των ιδιοκτητών. Και η οποία δεν είναι η μεσαία τάξη. Για τα τεκμήρια διαβίωσης «αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι πιο μεγάλοι».

Ο κ. Τσακαλώτος υποστήριξε ότι το 1,7 δισ. που λέει η κυβέρνηση ότι «υπάρχει ως δημοσιονομικός χώρος είναι η μεγαλύτερη υποκρισία που έχει ακουστεί εδώ, σε αυτήν τη Βουλή. Διότι αυτό το 1,7 έχει δημιουργηθεί μετά από τις φοροαπαλλαγές, μετά από τη μείωση του φόρου των κερδών, μετά από τη μείωση των φόρων στα μερίσματα, μετά από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Έρχεστε εδώ μετά και λέτε “τι να κάνουμε ρε, παιδιά; 1,7 δισ. είναι το ρημάδι ο δημοσιονομικός χώρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω”, ενώ έχετε βοηθήσει όλους τους πλούσιους, έχετε σκύψει το κεφάλι στον Τραμπ, που θέλει 5% εξοπλισμούς και 5% θα πάρει. Και μετά λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος προκύπτει από όλες τις δράσεις της κυβέρνησης και όλες οι δράσεις της κυβέρνησης είναι να βοηθήσουμε τους πλούσιους».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν κάνει καμία «φορολογική μεταρρύθμιση αλλά απλά περιορίζεται σε μια μείωση μερικών φορολογικών συντελεστών και δεν απαντά στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας». Μεταρρύθμιση, είπε, θα ήταν εάν αυξάνατε και είχατε ρυθμίσεις αφορολόγητου για κάθε πηγή εισοδήματος για οικογένειες με παιδιά. Το να μειώνετε έναν συντελεστή από το 22% στο 20%, με συγχωρείτε, δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση, είναι πασάλειμμα». Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τα έσοδα, είπε, ότι θυμίζουν σε όλους μας την καλύβα του Χότζα. Για τα τεκμήρια είπε ότι «αντί να τα καταργήσετε τα μειώνετε» και ζήτησε την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό παρά τη φιλόδοξη ρητορική του, είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να γίνει δίκαιη πράξη και εθνικά προσανατολισμένη με μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα ήταν στην ουσία και όχι στα λόγια. Αντί γι’ αυτό βλέπουμε ένα ακόμα παράδειγμα πολιτικής επικοινωνίας χωρίς καμία ουσία. Η Ελληνική Λύση τόνισε «δεν μπορεί να συναινέσει σε αυτή τη λογική. Θέλουμε ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ενισχύει την ελληνική παραγωγή, θα στηρίζει την οικογένεια και θα επαναφέρει την ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη. Θέλουμε πολιτική με όραμα και όχι με ημερομηνία λήξης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται παρεμβάσεις. Χρειάζεται αναγέννηση. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό, τη μεσαία τάξη και την περιφέρεια. Χρειάζεται μια πολιτική που θα στηρίζεται στην αλήθεια, στην πράξη και στην πίστη στις δικές μας δυνάμεις».

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο φέρνει επιμέρους θετικές ρυθμίσεις, όμως, είναι αποσπασματικό, αναποτελεσματικό και πολιτικά βολικό. Η κρίση στέγης πνίγει τους νέους και τις οικογένειες και η δημογραφική κατάρρευση τρώει τα θεμέλιά της. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα, μισθολογικά μέτρα για επιμέρους κατηγορίες υπαλλήλων και τεχνικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, αποφεύγει να απαντήσει πολιτικά, με στρατηγική και κοινωνικό σχεδιασμό, στις ανάγκες του καιρού. Παρατήρησε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να εφαρμόζει ένα εντελώς διαφορετικό μείγμα φορολόγησης των πολιτών της σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, επιμένοντας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι των δημοσίων εσόδων από τον ΦΠΑ και όχι από τον φόρο εισοδήματος που, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αναλογικότητας, άρα και της μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης. Μπορεί η μείωση του φόρου εισοδήματος να βοηθήσει οικογένειες με πολλά παιδιά, όμως, είναι ένα αποσπασματικό μέτρο που δεν μπορεί από μόνο του να ανατρέψει την κατάσταση. Το κίνημά μας, είπε, υποστηρίζει πως θα πρέπει να γίνουν σοβαρές μισθολογικές και φορολογικές ρυθμίσεις. Το κίνημά μας «θα καταψηφίσει επί της αρχής και θα υπερψηφίσει ορισμένα άρθρα περιλαμβανομένων των άρθρων που αφορούν τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Σώματα Ασφαλείας».

