ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναιτωλικού με 1-0 στρέφεται στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις εκεί όπου αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η στροφή της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στον Ντέρεκ Κουτέσα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Μάνταλος, Γιόβιτς

 

