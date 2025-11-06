Νικόλαος Παππάς: Κορυφαίος νέος ιστιοπλόος στον κόσμο για το 2025 ο 13χρονος αθλητής του Ν.Ο Βόνιτσας

Τη μεγαλύτερη διάκριση στα 13 χρόνια της ζωής του γνώρισε ο Νικόλαος Παππάς. Έπειτα από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing ο ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας είναι ο κορυφαίος νέος αθλητής του κόσμου για το 2025.

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ στη Σλοβενία με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες! Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας και παρευρέθηκαν ο Αιμίλιος Παπαθανασίου ως μέλος του συμβουλίου της World Sailing και ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΙΟ Στέφανος Χανδακάς.

Η τεράστια επιτυχία του 13χρονου πρωταθλητή αντανακλά πρώτα στον ίδιο, τον προπονητή του και τον όμιλό του και, βέβαια, στη διοίκηση της ΕΙΟ που δικαιώνεται για τον πολύχρονο αγώνα της να στηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες της Περιφέρειας.

Μιλούν, άλλωστε, τα αποτελέσματά τους. Μόνο μέσα στο 2025 η ελληνική ιστιοπλοΐα έχει πανηγυρίσει 69(!!!) μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πολλά από τα οποία κατακτήθηκαν από παιδιά της Περιφέρειας.

Και γι’ αυτό σύσσωμη η ιστιοπλοϊκή οικογένεια είναι υπερήφανη και σίγουρη ότι είναι θέμα χρόνου αθλητές και αθλήτριες από την Περιφέρεια να στεφθούν Ολυμπιονίκες. Αυτοί οι ιστιοπλόοι με το τεράστιο ταλέντο είναι το μέλλον!

