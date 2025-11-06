Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του δεύτερου άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας να είναι μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου θύματος, την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη είναι ξάδελφος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται πως αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, βρίσκεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου στα Βορίζια, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι τo βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να δείχνει τον γαμπρό του θύματος την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών και όπως φαίνεται, ο 43χρονος είναι μαζί με ακόμη ένα άτομο.

Δείτε το βίντεο:

