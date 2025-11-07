Προβλήματα στις ΗΠΑ από το shutdown: Χιλιάδες κάτοικοι σε ουρές για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες άνθρωποι στην Καλιφόρνια σχηματίζουν ουρές περιμένοντας να πάρουν τρόφιμα από τις δωρεάν διανομές που οργανώνουν κοινωνικοί φορείς, καθώς η δημοσιονομική παράλυση του κράτους δεν επιτρέπει τις δαπάνες με βάση τις οποίες λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι τους μισθούς τους, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση της Shannon Razsadin, διευθύνουσας συμβούλου του Military Family Advisory Network, που πήρε πρωτοβουλία υποστήριξης για την αγορά τροφίμων για τις οικογένειες στρατιωτικών.

Όπως λέει η Shannon Razsadin οι συγκεκριμένες οικογένειες ζουν με βάση τους μισθούς που παίρνουν κάθε μήνα. Η ίδια επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του αμερικανικού δημοσίου, πολλοί στην Εθνική Φρουρά και στην κοινότητα των εφέδρων δεν έχουν λάβει μισθό, επειδή οι μηνιαίες στρατιωτικές ασκήσεις τους έχουν ακυρωθεί.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το πόσο πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε», δήλωσε η Razsadin, στο CNN, αναφερόμενη στο πόσες οικογένειες στρατιωτικών έσπευσαν να πάρουν τρόφιμα.

Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, έχοντας ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών, του 2019 και πάλι επί θητείας Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, η δημοσιονομική παράλυση του αμερικανικού κράτους έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζoντας είτε την μισθοδοσία είτε τις καταβολές επιδομάτων, ενώ έχει προκαλέσει χάος και στον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών εστιάζεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.