Προβλήματα στις ΗΠΑ από το shutdown: Χιλιάδες κάτοικοι σε ουρές για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Προβλήματα στις ΗΠΑ από το shutdown: Χιλιάδες κάτοικοι σε ουρές για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες άνθρωποι στην Καλιφόρνια σχηματίζουν ουρές περιμένοντας να πάρουν τρόφιμα από τις δωρεάν διανομές που οργανώνουν κοινωνικοί φορείς, καθώς η δημοσιονομική παράλυση του κράτους δεν επιτρέπει τις δαπάνες με βάση τις οποίες λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι τους μισθούς τους, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση της Shannon Razsadin, διευθύνουσας συμβούλου του Military Family Advisory Network, που πήρε πρωτοβουλία υποστήριξης για την αγορά τροφίμων για τις οικογένειες στρατιωτικών.

Όπως λέει η Shannon Razsadin οι συγκεκριμένες οικογένειες ζουν με βάση τους μισθούς που παίρνουν κάθε μήνα. Η ίδια επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του αμερικανικού δημοσίου, πολλοί στην Εθνική Φρουρά και στην κοινότητα των εφέδρων δεν έχουν λάβει μισθό, επειδή οι μηνιαίες στρατιωτικές ασκήσεις τους έχουν ακυρωθεί.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το πόσο πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε», δήλωσε η  Razsadin, στο CNN, αναφερόμενη στο πόσες οικογένειες στρατιωτικών έσπευσαν να πάρουν τρόφιμα.

Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, έχοντας ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών, του 2019 και πάλι επί θητείας Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, η δημοσιονομική παράλυση του αμερικανικού κράτους έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζoντας είτε την μισθοδοσία είτε τις καταβολές επιδομάτων, ενώ έχει προκαλέσει χάος και στον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών εστιάζεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έστειλε συλλυπητήρια σε πάνω από 500 ζωντανούς ανθρώπους – Το λάθος και η δημόσια συγγνώμη
περισσότερα
22:25 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Νορβηγία: Μία φορά την εβδομάδα ο ταχυδρόμος θα χτυπά την πόρτα των πολιτών – Η πρόταση της κυβέρνησης

Καθώς οι πολίτες στην Νορβηγία προχωρούν ταχύτατα στην υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, είναι πι...
21:46 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ύποπτο πακέτο με άσπρη σκόνη παραδόθηκε σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον – Στο νοσοκομείο 7 άτομα

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών και στρατιωτικοί, στις ΗΠΑ, χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομε...
21:11 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ιστορική απόφαση για την Κύπρο: Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων έπειτα από 65 χρόνια

Την απόφαση της κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κύπρου...
21:07 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Εξετάζει την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – «Να σέβεστε τον Όρμπαν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς