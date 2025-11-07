Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα – Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν 5 συλληφθέντες

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα (07/11), ο 48χρονος που συνελήφθη για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για τον άνδρα ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο το οποίο έχει καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή των πυροβολισμών στο αιματηρό επεισόδιο.

Ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο 43χρονος άνδρας ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και έχει ταυτοποιηθεί ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά.

Και οι δυο, υπενθυμίζεται, ότι είναι άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο ένοπλο επεισόδιο.

Τη Δευτέρα επίσης, αναμένεται να απολογηθούν και τα τρία αδέλφια από την οικογένεια του δεύτερου θύματος του μακελειού, της 56χρονης γυναίκας που είχε βρεθεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών παραδόθηκαν στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

